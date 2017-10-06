نشست میان ادیانی سه روزه در مالزی آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست میان ادیانی سه روزه رهبران دینی روز گذشته با حضور ۴۰ تن از شخصیت‌های دینی و نمایندگانی از ادیان مختلف اسلام، مسیحیت، هندویسم و غیره، در دانشگاه صباح مالزی برگزار شد و تا دو روز آینده ادامه دارد.

شخصیت‌ها و رهبران دینی در این نشست به اهمیت دستیابی به ادراک دینی متقابل تاکید کردند. بسیاری رهبران درک و احترام متقابل را کلید حیاتی به منظور القای تحمل و مدارای دینی و حفظ وحدت در جامعه مالزی دانستند. در این نشست نمایندگانی از ۶ دین مختلف چون مسیحیت، اسلام، بودایی و هندویسم حضور داشتند.

هدف از این رویداد سه روزه میان ادیانی که روز گذشته آغاز به کار کرد، گردهم آوردن نمایندگانی از ادیان مختلف و تشویق ارزش هایی مانند تحمل دیگران، وحدت و همدلی اعلام شده است. اداره وحدت و ادغام ملی در دفتر نخست وزیری مالزی میزبان این همایش بود.

تان سری جوزف کوروپ یکی از اعضای اداره وحدت و ادغام ملی در دفتر نخست وزیری مالزی در آغاز همایش گفت: این برنامه قصد دارد اشتراک گذاری تجربیات و توسعه ایده‌ها را تشویق کرده و تلاش دارد درک میان ادیانی و اتحاد میان رهبران ادیان را در مالزی ارتقاء دهد.

وی افزود: به عنوان یک کشور چندفرهنگی که در آن اکثریت را مسلمانان تشکیل می‌دهند، مردم در صورتی می‌توانند با همدلی در کنار یکدیگر زندگی کنند که قانون اساسی نقش ادیان دیگر را به حاشیه نفرستد.

کوروپ رهبران ادیان را به ترویج صلح و ارائه نظرات سازنده بدون تحریک پیروان ادیان دیگر تشویق کرد.

این وزیر مالزیایی با بیان این که جامعه مالزی روابط میان ادیانی نسبتا خوبی دارد خاطرنشان کرد: با این حال درصورتی که برخی اشخاص بخواهند با اهداف شخصی مسائل مذهبی مختلف را دستکاری کنند این مسئله می‌تواند سبب تنش در جامعه شود، به این ترتیب مردم مالزی باید سطح بالایی از مدارای مذهبی داشته باشند و با پیروی از یک درک مشترک، به مبارزه با افراط‌گرایی و ایدئولوژی‌های رادیکال بشتابند.