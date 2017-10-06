به گزارش خبرنگار مهر، سومین نشست از یازدهمین دوره همایش های کشوری۳۱۳یارموعود با موضوع «امام مهدی در قرآن و روایات» امروز جمعه در تالار وحدت شهر کرمانشاه و با همکاری اداره فرهنگ وارشاد اسلامی و دانشگاه فرهنگ وهنر برگزار شد.

استاد حوزه علمیه و عضو کانون تخصصی مهدویت قم، در این همایش گفت: در قرآن، آیات بسیاری در مورد حضرت حجت بن الحسن(عج) ذکر شده است که به بیان اوصاف و ویژگی های او پرداخته است.

حجت الاسلام محمد مهدی حائری پور افزود: خداوند همانند آیاتی که درمورد پیامبر اسلام یا دیگر پیامبران در قرآن کریم بیان کرده، بعضی مطالب را نیز در مورد امام عصر(عج) بصورت آشکار و واضح بیان کرده است.

وی تصریح کرد: خداوند در خصوص امام زمان(عج) همانند سرگذشت موسی و عیسی وبقیه پیامبرانی که دراین کتاب ارزشمند آسمانی آورده است، مطالبی را بیان کرده‌اند.

این استاد حوزه علمیه با بیان اینکه دو بیان «صریح» و «بیان درقالب توصیف» در قرآن وجود دارد، گفت: بیان صریح همان نام بردن از پیامبران و سرگذشت آنان مانند سرگذشت موسی یا عیسی و یا سرگذشت قوم عاد و ثمود است.

وی تصریح کرد: اما در بیانی که در قالب توصیفی است خداوند ازبین ۱۲۴هزار پیغمبر ویژگی آنان را توصیف کرده و از آن جمله می توان به اینکه همگی یکتا پرستند، دعوتشان بسوی خداست، همگی نیکوکار هستند، جزء مقربان درگاه اهل بیت هستند، درمقابل رسالتشان هیچگونه پاداشی دریافت نمی‌کنند و بسیاری از ویژگی های دیگر که در آیات مختلف به آنپرداخته شده است، اشاره کرد.

حجت الاسلام حائری پورادامه داد: در مورد اهل بیت هم همینگونه است. خداوند در قرآن مجید به ویژگی های حضرت علی و اهل بیت(ع) پرداخته و برای مثال در آیه ۵۵سوره مائده می گوید «انما ولیکم اللّه والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویوتون زکات و هم راکعون» و این آیه مربوط به حضرت علی(ع) است، چرا که تنها شخصی که در زمان پیامبر(ص) درحال نماز ودر رکوع نماز انگشتر از دست مبارکشان را هدیه کردند، فقط امیرالمؤمنین علی(ع) بودند.

حجت الاسلام حائری پور با اشاره به دلیل مستقیم نام نبردن از حضرت علی (ع) در قرآن گفت: اگر در قرآن با صراحت از ائمه یا حضرت علی(ع) اسم برده می شد به دلیل دشمنی هایی که با حضرت علی(ع) داشتند خطر تحریف آن وجود داشت.

وی افزود: دلیل دیگر این است که خداوند خواسته تا همه نسل های اسلام در طول تاریخ با اوصاف و ویژگی های ائمه آشنایی داشته باشند.

این استاد حوزه علمیه با اشاره به آیات قرآن کریم ادامه داد: خداوند در قرآن کریم سوره نحل فرموده: " وانا انزلنا الیه ذکر تبین للناس"' یعنی ما درقرآن کلیات را نازل کردیم اما بیان جزئیاتش با پیامبر است.

وی با اشاره به واقعه غدیر خم تصریح کرد: درواقعه غدیرخم خداوند بعداز بالابردن دست حضرت علی(ع) بعنوان مولا وجانشین بعداز خود نام همه ائمه را تا امام دوازدهم بیان و به مردم معرفی کرده است.

حجت الاسلام حائری پور افزود: در قرآن سوره نساء آیه ۵۹ نیز خداوند فرموده "' یا ایها الذین آمنوا اطیعوا اللّه واطیعوا الرسول و اولی الامر منکم "' منظور از اولی الامر در این آیه حضرت علی(ع) و فرزندانش است.

این استاد حوزه علمیه گفت: در حدیثی که رسول گرامی اسلام به جابربن عبداللّه انصاری یاد دادند اسامی همه ۱۲امام را گفتند و حتی ذکر کردند که برای پیشوای دوازدهم غیبتی خواهد بود که یک دوره کوتاه مدت ویک دوره بلند مدت است و دراین دوره طولانی مردم دچار اختلاف می شوند.

وی تصریح کرد: خداوند در قرآن مجید حضرت ولی عصر(عج) را با ذکر ویژگی هایش بیان کرده که از آن جمله این است کخ «حتماً ایشان را به خلافت در زمین برمی گزینم همچنان که پیش از آنها کسانی را در زمین از مومنان خلافت دادم».

حجت الاسلام حائری پور افزود: از دیگر ویژگی‌هایی که خدواند بیان کرده است، این بوده که حتماً دین ایشان را که پسندیده است تکمیل خواهم کرد یعنی دینشان را در سرتاسر جهان فراگیر خواهم کرد که دراینجا منظور همان دین اسلام است.

وی سومین ویژگی را بیان کرد و گفت: دیگر ویژگی این است که خداوند فرموده «حتماً خوف وترس ایشان را تبدیل به امنیت می کنم وهرگونه نگرانی را ازشما بر می گرداند و به جای آن به شما آرامش می دهد».

این استاد حوزه علمیه گفت: خداوند در قرآن سوره۱۱۱ و ۱۱۲ و ۱۱۴ همه بیان کرده که می خواهد دین اسلام را بر همه ادیان چیره شود و در روی کره زمین غیر از دین اسلام دین دیگری نباشد.

وی اظهار داشت: در حدیثی از پیامبر اعظم (ص) آمده است که در زمان غیبت مردم از وجود امام غایب همچون خورشید پشت ابر بهرمند می شوند و همانند همین عبارت را خود حضرت صاحب الامر در غیبت صغری در نامه ای به یکی از شیعیان می نویسد.

حجت الاسلام حائری پور گفت: راه های بهرمندی از امام غایب از سه طریق ممکن است. اول آنکه او را واسطه فیض خداوند بدانیم و در اعتقاد شیعیان هرچه خداوند به شیعیان می خواهد بدهد از طریق ائمه به زمین می رسد.

وی افزود: راه دوم خودسازی است یعنی اینکه در همه مراحل زندگی امام زمان را که امام زنده وحاضر هست ناظر وآگاه براعمالمان بدانیم و راه سوم توسل به اهل بیت و امام عصر(عج) است.

لازم به ذکر است، پایان بخش این مراسم مداحی ذاکر اهل بیت رضا رضایی بود که همراه مخاطبان در عزای سید وسالار شهیدان به عزاداری پرداختند.