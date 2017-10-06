چمنیان: امیدوارم شروع خوبی داشته باشیم/ توجهی به نتایج قبل نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، عباس چمنیان در نشست خبری پیش از بازی مقابل گینه در جام جهانی نوجوانان عنوان کرد:یک سال است منتظر رسیدن فردا هستیم.پس از اینکه در شهر گوا برای جام جهانی انتخاب شدیم،روند آماده سازی مان را آغاز کردیم.ما خاطرات بسیار خوبی از گوا داریم و امیدواریم در جام جهانی این خاطرات تکرار شوند.ما اینجا هستیم که به موفقیت برسیم.

وی ادامه داد:خیلی خوشحالیم به عنوان نماینده کشور عزیزمان در جام جهانی هستیم. اولویت ما کسب موفقیت در مسابقات است. فدراسیون فوتبال به صورت کامل از ما حمایت کرده و این باعث شد که در این مدت به خوبی پیشرفت کنیم.بچه های ما هم روند خوبی را طی کردند و نشان دادند استعداد زیادی دارند. بازیکنان ایران نفرات پرامید و با انگیزه ای هستند.آنها از نظر فنی و روحی روانی در شرایط مناسبی قرار دارند. امیدواریم همان نمایشی که در بازی فرانسه و مکزیک داشتیم را در مسابقات رسمی تکرار کنیم. عرصه جهانی است و چیزی که ما روی آن کار کرده ایم را قصد داریم در میدان جهانی به نمایش بگذاریم. همه می دانیم که نباید به بازی های دوستانه و نتایج آن توجه کنیم چراکه آنچه اهمیت دارد نتایج ما در مسابقات رسمی است. بنابراین از فردا کار ما در یک میدان رسمی و مهم آغاز می شود و توجهی به نتایجی که در اسپانیا گرفتیم نداریم.

سرمربی تیم نوجوانان افزود: سه تیمی که در گروه ما هستند را ابتدا به کلاس فوتبالشان رجوع کردیم. درباره گینه باید بگویم که همه می دانند که این تیم، فوتبالی مبتنی بر قدرت بدنی را به نمایش می گذارد. این تیم در بخش حمله بازیکنان سرعتی خوبی دارد. ما بازی های این تیم را آنالیز کرده ایم و سعی می کنیم بازیکنان اصلی این تیم را مهار کنیم.

وی درباره اینکه بهترین خاطره اش از گوا چیست بیان کرد: بدون شک ما خاطرات خوبی از مردم گوا و این شهر داریم. خوشحالم سال گذشته ما بازی ها را در مسابقات قهرمانی آسیا آغاز کردیم و در فینال هم کارمان را به پایان بردیم.این بهترین اتفاق برای یک تیم است که می تواند در آغاز و پایان یک تورنمنت حضور داشته باشد.

سرمربی تیم نوجوانان درباره موفقیت های این تیم در مسابقات در نیمه دوم، بیان کرد: اینجا باید از تلاش بازیکنانم تشکر کنم که به صحبت های کادر فنی توجه می کنند. ما در بین دو نیمه صحبت های لازم را می کنیم و بازیکنان هم آنها را اجرا می کنند.

چمنیان تصریح کرد: همانطور که محمد شریفی در نشست خبری اشاره کرد تیم ایران،یک تیم واقعی است که برای رسیدن به موففیت می جنگد و تلاش می کند.از مردم عزیز کشورمان می خواهم دعای خیرشان را با قلب هایشان بدرقه نوجوانان میهن مان کنند.الان میدان کار ماست و امیدوارم باعث شادی دل مردم عزیزمان شویم.ما حضور 80 میلیونی آنها را در کنار خود حس می کنیم.

اولین بازی شاگردان عباس چمنیان در جام جهانی نوجوانان روز شنبه ساعت ۱۸برابر تیم ملی گینه برگزار می‌شود. تیم‌های کاستاریکا و آلمان دیگر تیم‌های حاضر در گروه C مسابقات هستند.