برنامه عجیب سرمربی الهلال برای تمرین یک بازیکن

به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه دیدار برگشت تیم های فوتبال پرسپولیس و الهلال عربستان در مرحله نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا، خبر عجیبی از این باشگاه سعودی منتشر شده است.

روزنامه «الریاضیه» عربستان از برنامه عجیب «رامون دیاز» سرمربی الهلال برای «عبدالعزیز الدوساری» بازیکن تیمش پرده برداشته و اعلام کرده است این بازیکن باید روزی ۸ ساعت در باشگاه حضور یابد و تمرین کند.

این روزنامه نوشت: «کادر فنی الهلال یک دوره تمرین برای الدوساری ترتیب داده است که این برنامه هر روز باید از ۸ صبح تا ۱۲ ظهر و از ۴ بعدازظهر تا ۸ شب توسط این بازیکن اجرا شود. حتی برای مشخص شدن حضور و یا غیاب این بازیکن در تمرین درنظر گرفته شده، یکی از اعضای باشگاه بر تعهد الدوساری نظارت می کند»