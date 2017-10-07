به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، در روزهای هفته ملی کودک در کنار برگزاری نمایشگاهی با مشارکت ۴۰ دستگاه و نهاد، کودکان و نوجوانان میتوانند از کارگاههای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در بخشهای فرهنگی، هنری و ادبی بهره ببرند.
بر اساس این گزارش، از ۱۵ تا ۲۱ مهر برنامههای متنوعی در مراکز فرهنگی هنری کانون در تمامی استانهای کشور برگزار خواهد شد، این در حالی است که مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون نیز برنامههای مختلفی را برای مخاطبان و فعالان این حوزه در نظر گرفته است.
در بخش نمایشگاهی ۴۰ نهاد و سازمان همچون هلالاحمر، انجمن دیابت، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شورای کتاب کودک، سازمان فضایی ایران، ادارهی آب و فاضلاب و... به ارایهی دستآوردهای خود در این حوزه میپردازند.
در عین حال، ۱۶ نشست و کارگاه تخصصی از سوی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و دیگر نهادها، میزبان علاقهمندان خواهد بود.
کانون استان تهران به مناسبت همین هفته مسابقات و کارگاههایی را تدارک دیده است که مناسب ردههای مختلف سنی است و کودکان و نوجوانان با مراجعه به غرفههای مختلف این بخش قادر به استفاده از آموزش مربیان و کارشناسان کانون در همین این راستا خواهند بود.
این نمایشگاه با هدف توجه به اقشار مختلف کودکان و نوجوانان با مشارکت گروه «سلامت و هنر» بخشی را نیز برای اهدای اقلام فرهنگی به کودکان بیمار اختصاص داده است. قرار است دستآورد این حرکت فرهنگی راهاندازی و تجهیز کتابخانههای بیمارستانهای کشور باشد.
بر همین اساس، نمایشگاهی نیز از آثار برتر سومین جشنواره بینالمللی نقاشی برای کودکان بیمار در نگارخانه مرکز آفرینشها برگزار خواهد شد.
همچون سالهای گذشته در این هفته ثبتنام کودکان و نوجوانان در مراکز فرهنگی هنری کانون رایگان خواهد بود.
اعضای مراکز مختلف نیز میتوانند با حضور در کتابخانههای هر شهر از برنامههای متنوعی که در این هفته برگزار میشود، بهره ببرند.
نمایشگاه هفته ملی کودک در مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب تهران از ساعت ۹ تا ۱۸ برگزار میشود.
هفتهی ملی کودک سال ۱۳۹۶ با شعار «هر کودک نشانی خداست...» نامگذاری شده است.
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