«آدم خانگی» در جمع ۱۰ انیمیشن برتر جشنواره «اینسبروک» قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، شانزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی محیط زیست و طبیعت «اینسبروک» طی روزهای ۱۸ تا ۲۱ مهر ۹۶ در کشور اتریش برگزار می شود و انیمیشن «آدم خانگی» ساخته مرضیه ابرار پایدار به عنوان یکی از ۱۰ فیلم انیمیشن برتر جشنواره روی پرده می رود. این فیلم‌ها تولید کشورهای اتریش، ایران، آلمان، فرانسه، هلند، کرواسی و سوییس هستند.

پیش از این اعلام شده بود که «آدم خانگی» موفق به کسب جایزه بهترین فیلم انیمیشن سومین دوره جشنواره بین‌المللی NEZ هند و نامزد دریافت جایزه از دهمین جشنواره جهانی فیلم محیط زیستی کوالالامپور هم شده است که طی روزهای ۲۳ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۷ در مالزی برگزار می شود. این فیلم ضمن قرار گرفتن در لیست ۱۵ فیلم کوتاه انیمیشن برتر جشنواره «کانتربری» انگلیس، در جشنواره‌ بین‌المللی کارتون و انیمیشن سئول و جشنواره فیلم‌های بسیار کوتاه سئول کره‌جنوبی نیز به نمایش درآمده است.

انیمیشن «آدم خانگی» داستان یک مرد فروشنده حیوانات است که در مغازه‌اش به خواب رفته است و خود را گرفتار در قفس حیوانات و کابوسی ترسناک می‌بیند. او در پی نجات از حیوانات می‌گریزد، ولی هر بار به مانعی برخورد می‌کند ... .