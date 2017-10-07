  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۰۳

فرمانده انتظامی دیر:

هیچ‌گونه مصداق ناامنی در شهرستان دیر وجود ندارد

هیچ‌گونه مصداق ناامنی در شهرستان دیر وجود ندارد

بوشهر - فرمانده انتظامی شهرستان دیر گفت: هیچ گونه مصداق ناامنی در شهرستان دیر وجود ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت هفته ناجا،با تبریک این روز اظهار داشت: امنیت مطلوب محصول عملکرد صحیح تمام نهادهای اجتماعی و انجام وظایف شهروندی همه افراد جامعه است.

وی اضافه کرد: با تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی و حمایت های مردم، مسئولان چهرهای شاخص مذهبی امامان جمعه، شورای تامین و نیروهای مسلح مستقر در شهرستان خوشبختانه این شهرستان از ضریب امنیتی قابل قیولی برخوردار است و همه قدردان خدمات انجام شده هستیم.

آراوند با بیان اینکه در شهرستان دیر هیچ‌گونه مصداق ناامنی وجود ندارد، افزود: رسالت نیروی انتظامی تامین امنیت و پناهگاهی برای آحاد جامعه است که در سایه آن شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه شهرستان دیر از جمله امن‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر است، گفت: امروز در داخل کشور و نیز مرزها از امنیتی مثال زدنی و پایدار برخورداریم.

وی تصریح کرد: باید قدردان و شاکر این امنیت باشیم و برای تداوم این موفقیت‌ها همه خود را مسئول و سهیم بدانیم و در برنامه‌های ناجا مشارکت داشته باشیم.

برخورد عادلانه و صادقانه مسئولان با مردم

امام جمعه دیر در این آیین گفت: برخورد خوب، عادلانه و صادقانه مسئولان با مردم، باعث حفظ آبروی نظام اسلامی و قران خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با تاکید بر کیفی شدن کار نیروی انتظامی، افزود: نیروی انتظامی رسالت خطیری در ایجاد نظم و امنیت جامعه دارد و باید با مردم با عطوفت و مهربانی همراه با تعامل سازنده و با مجرمین طبق قانون و عدالت و محکم و استوار برخورد کند.

امام جمعه دیر، آرامش و امنیت امروز جامعه را مدیون نیروهای تحت امر فرماندهی کل قوا یعنی نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: در سایه این امنیت پیشرفت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه تحقق می یابد.

ارتقای رفاه و معیشت مردم

فرماندار شهرستان دیر نیز در این آیین با تبریک هفته ناجا، گفت: نیروی انتظامی ما برگرفته از مکتب حسینی و و پاسداشت این نیرو، پاسداشت مکتب حسینی است.

حمزه اعتماد با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار مردم و با تکریم آحاد جامعه از مجموعه خود سیانت کند، افزود: پیشرفت‌های مختلف در کشور مرهون امنیت برقرار شده از سوی نهادهای امنیتی به‌ویژه سبزپوشان نیروی انتظامی است.

اعتماد، مردم را ولی‌نعمت مسئولان خواند و تصریح کرد: تمام مسئولان باید خادم ملت بزرگ ایران باشند و زمینه ارتقای رفاه، معیشت و توسعه بیشتر مردم در جامعه فراهم کنند.

وی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌های مختلف برای حفظ اقتدار نیروی انتظامی استفاده شود چرا که اقتدار و عزت این نیرو نعمت بزرگ امنیت را نصیب مردم خواهد کرد.

فرماندار دیر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید در راستای تقویت نیروهای مسلح تلاش کنند، گفت: ما در کنار نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح با جدیت از آنها حمایت خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم منویات مقام معظم رهبری را فصل‌العین خود قرار دهند.

کد مطلب 4106635

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها