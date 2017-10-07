به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد آراوند صبح شنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح به مناسبت هفته ناجا،با تبریک این روز اظهار داشت: امنیت مطلوب محصول عملکرد صحیح تمام نهادهای اجتماعی و انجام وظایف شهروندی همه افراد جامعه است.

وی اضافه کرد: با تلاش شبانه روزی نیروی انتظامی و حمایت های مردم، مسئولان چهرهای شاخص مذهبی امامان جمعه، شورای تامین و نیروهای مسلح مستقر در شهرستان خوشبختانه این شهرستان از ضریب امنیتی قابل قیولی برخوردار است و همه قدردان خدمات انجام شده هستیم.

آراوند با بیان اینکه در شهرستان دیر هیچ‌گونه مصداق ناامنی وجود ندارد، افزود: رسالت نیروی انتظامی تامین امنیت و پناهگاهی برای آحاد جامعه است که در سایه آن شهروندان احساس آرامش و امنیت داشته باشند.

فرمانده انتظامی شهرستان دیر با بیان اینکه شهرستان دیر از جمله امن‌ترین شهرستان‌های استان بوشهر است، گفت: امروز در داخل کشور و نیز مرزها از امنیتی مثال زدنی و پایدار برخورداریم.

وی تصریح کرد: باید قدردان و شاکر این امنیت باشیم و برای تداوم این موفقیت‌ها همه خود را مسئول و سهیم بدانیم و در برنامه‌های ناجا مشارکت داشته باشیم.

برخورد عادلانه و صادقانه مسئولان با مردم

امام جمعه دیر در این آیین گفت: برخورد خوب، عادلانه و صادقانه مسئولان با مردم، باعث حفظ آبروی نظام اسلامی و قران خواهد شد.

حجت‌الاسلام سید علی حسینی با تاکید بر کیفی شدن کار نیروی انتظامی، افزود: نیروی انتظامی رسالت خطیری در ایجاد نظم و امنیت جامعه دارد و باید با مردم با عطوفت و مهربانی همراه با تعامل سازنده و با مجرمین طبق قانون و عدالت و محکم و استوار برخورد کند.

امام جمعه دیر، آرامش و امنیت امروز جامعه را مدیون نیروهای تحت امر فرماندهی کل قوا یعنی نیروی انتظامی دانست و اظهار داشت: در سایه این امنیت پیشرفت های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جامعه تحقق می یابد.

ارتقای رفاه و معیشت مردم

فرماندار شهرستان دیر نیز در این آیین با تبریک هفته ناجا، گفت: نیروی انتظامی ما برگرفته از مکتب حسینی و و پاسداشت این نیرو، پاسداشت مکتب حسینی است.

حمزه اعتماد با بیان اینکه نیروی انتظامی در کنار مردم و با تکریم آحاد جامعه از مجموعه خود سیانت کند، افزود: پیشرفت‌های مختلف در کشور مرهون امنیت برقرار شده از سوی نهادهای امنیتی به‌ویژه سبزپوشان نیروی انتظامی است.

اعتماد، مردم را ولی‌نعمت مسئولان خواند و تصریح کرد: تمام مسئولان باید خادم ملت بزرگ ایران باشند و زمینه ارتقای رفاه، معیشت و توسعه بیشتر مردم در جامعه فراهم کنند.

وی اظهار داشت: باید از تمام ظرفیت‌های مختلف برای حفظ اقتدار نیروی انتظامی استفاده شود چرا که اقتدار و عزت این نیرو نعمت بزرگ امنیت را نصیب مردم خواهد کرد.

فرماندار دیر با تاکید بر اینکه همه مسئولان باید در راستای تقویت نیروهای مسلح تلاش کنند، گفت: ما در کنار نیروی انتظامی و همه نیروهای مسلح با جدیت از آنها حمایت خواهیم کرد و از آنها می‌خواهیم منویات مقام معظم رهبری را فصل‌العین خود قرار دهند.