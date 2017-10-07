شمخانی مجددا رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دریابان علی شمخانی به اتفاق آراء مجددا به عنوان رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع انتخاب شد.

شمخانی در دوره قبلی مجمع نیز ریاست این کمیسیون را بر عهده داشته است.