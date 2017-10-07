  1. سیاست
  2. امنیتی و دفاعی
۱۵ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۱۰

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام؛

شمخانی مجددا رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع شد

شمخانی مجددا رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع شد

دریابان شمخانی به اتفاق آراء مجددا به عنوان رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه صبح امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام، دریابان علی شمخانی به اتفاق آراء مجددا به عنوان رییس کمیسیون سیاسی، دفاعی، امنیتی مجمع انتخاب شد.

شمخانی در دوره قبلی مجمع نیز ریاست این کمیسیون را بر عهده داشته است.

کد مطلب 4106645
هادی رضایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها