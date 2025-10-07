مظفری: جرائم در بیجار ۱۳ درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ واحد مظفری صبح سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: به لطف همکاری مردم و تلاش شبانه‌روزی کارکنان نیروی انتظامی، آمار وقوع جرائم در بیجار روندی کاهشی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۳ درصد کاهش یافته است.

وی افزود: در حوزه کشف جرائم نیز بیش از ۹۳ درصد پرونده‌ها با تلاش مأموران انتظامی و همکاری مردم شناسایی و کشف شده که این میزان، بیجار را در صدر جدول موفقیت‌های انتظامی استان قرار داده است.

فرمانده انتظامی شهرستان بیجار با اشاره به موفقیت پلیس در مقابله با جرائم سایبری عنوان کرد: در حوزه جرائم اینترنتی نیز شاهد کاهش پنج‌درصدی بوده‌ایم و با افزایش آگاهی عمومی و اجرای برنامه‌های آموزشی و تبلیغی، میزان کشفیات در این حوزه به ۹۸.۶ درصد رسیده است.

مظفری همچنین از رشد ۱۵ درصدی کشفیات کالای قاچاق از نظر ارزش ریالی خبر داد و اظهار کرد: در زمینه مقابله با قاچاق کالا و سلاح‌های غیرمجاز نیز عملکرد مطلوبی داشته‌ایم و در این حوزه از سوی مسئولان استانی مورد تقدیر قرار گرفته‌ایم.

کاهش ۲۰ درصدی گزارش‌های انتقادی مردمی

وی در ادامه با اشاره به کاهش ۲۰ درصدی گزارش‌های انتقادی مردمی نسبت به سال گذشته بیان کرد: در شش‌ماهه نخست امسال بیش از ۷ هزار و ۳۰۰ تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ ثبت شده که این موضوع بیانگر اعتماد و همکاری صمیمانه مردم با پلیس است.

فرمانده انتظامی بیجار خاطرنشان کرد: در جریان جنگ ۱۲ روزه اخیر، با وجود افزایش جمعیت موقت در شهرستان، جرائم چهار درصد کاهش یافت که این امر نتیجه حضور مؤثر مردم، هوشیاری عمومی و نقش پررنگ پلیس در حفظ نظم و امنیت بود.

مظفری در پایان از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات و جرائم اینترنتی، گزارش‌های خود را از طریق درگاه رسمی police.ir به پلیس فتا ارسال کنند و در تأمین نظم و امنیت عمومی سهیم باشند.