طرح ۲ سوال از وزیر ارتباطات/شفاف سازی قرارداد ۲۰۰میلیون یورویی

حمیده زرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه این دو سوال برای بررسی در کمیسیون صنایع مجلس به رئیس کمیسیون ارائه شده است، اظهار داشت: سوال اول که جهرمی وزیر ارتباطات باید به آن پاسخ دهند مربوط به دلایل جایگزینی قرارداد نگهداری شبکه ارتباطات زیرساخت است که ۶ ماه زودتر از موعد مقرر به اتمام رسیده و مشکلات متعدد از جمله بیکاری نیروهای متخصص، صرف هزینه های میلیاردی و نبود بهره وری را به همراه داشته است.

وی ادامه داد: در همین حال سوال دوم مربوط به شفاف سازی پروژه ارتقا و توسعه شبکه انتقال کشور است که مطابق با برنامه توسعه در سال ۹۰-۹۱ قرارداد آن بسته شده است اما بعد از گذشت ۵ سال پیشرفت و دستاوردی نداشته است.

زرآبادی گفت: وزیر ارتباطات باید در این زمینه پاسخ دهد که آیا از این تجهیزات در جایی استفاده شده است و یا خیر و با وجود اینکه بیش از ۲۰۰ میلیون یورو قیمت این قرارداد بوده است چرا در پروژه تدبیر به موازات این پروژه و با همان تجهیزات و کارکرد، هزینه شده است.

به گفته این نماینده مجلس، این پروژه ۲۰۰ میلیون یورویی با همکاری یک شرکت داخلی، آستان قدس رضوی و کمپانی فرانسوی ایتالیایی آلکاتل توسط وزارت ارتباطات منعقد شده است.

به گزارش مهر، طرح سوال از وزیر ارتباطات برای بررسی در کمیسیون تخصصی صنایع، به امضای حمیده زرآبادی نماینده مردم قزوین و سیده فاطمه حسینی نماینده مردم تهران رسیده است.