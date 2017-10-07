طرح منشور معرفتی زائران اماکن متبرک ومقدس تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی، رٸیس سازمان اوقاف و امور خیریه در چهارمین نشست کمیته نمایندگان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی که در سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار شد، با نمایندگان اعتاب مقدس کشور در محل سازمان اوقاف دیدار کرد.

در این نشست که حجت‌الاسلام و المسلمین شرفخانی معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و نمایندگانی از آستان قدس رضوی، آستان مقدس احمدبن موسی (ع) شاهچراغ، آستان مقدسه حضرت معصومه(س) ،آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی ،مسجد مقدس جمکران و معاون امور بین‌الملل مقام معظم رهبری در حج و زیارت حضور داشتند پس از بحث و تبادل نظر پیرامون موضوعات ومحورهای نشست هفت مصوبه به تایید اعضاء رسید .

بر اساس این گزارش حجت‌الاسلام و المسلمین محمدی در سخنانی بر لزوم اقدامات مشترک و هماهنگ در اعتاب مقدس کشور تاکید کرد و گفت: در هر مجموعه از آستان‌های مقدس نقاط قوتی وجود دارد که باید تقویت وبه سایر اماکن تعمیم یابد.

وی با بیان اینکه اعتاب مقدس در کشور باید نقاط قوت خود را شناسایی کنند، تصریح کرد: اعتاب مقدس در ایران اسلامی باید با هم افزایی، به یکدیگر کمک کنند.

رٸیس سازمان اوقاف با اشاره به اینکه قطعا آسیبهای مشترکی هم در اماکن مقدس ایران وجود دارد، خاطرنشان کرد: اماکن و آ ستان‌های مقدس در کشور باید این اسیب‌های احتمالی را هم شناسایی کرده و برای کاهش و رفع انها به‌صورت مشترک اقدام کنند.

براساس این گزارش ،نشست بعدی این شورا در قالب کمیته نمایندگان آستان‌های مقدس و بقاع متبرکه ایران اسلامی به میزبانی آستان قدس رضوی برگزار خواهد شد .همچنین در یکی از مصوبات مقررگردید طرح منشور معرفتی زائران اماکن متبرک ومقدس تهیه ودر نشست بعدی کمیته موردبحث وبررسی اعضاء قرارخواهد گرفت.