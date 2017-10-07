کنفرانس اتحادیه بین المجالس دی ماه در تهران برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سی و هشتمین اجلاس کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی به میزبانی دبیرخانه در مقر این اتحادیه در تهران برگزار شد. در این اجلاس کشورهای عضو کمیته متشکل از الجزایر، آذربایجان، بنین، اندونژی، لبنان، موزامبیک، پاکستان، ترکیه، سنگال، مالی و عراق شرکت کردند. ریاست کمیته اجرایی بر عهده ایساکا سیدیبه، رئیس مجلس مالی بود.

در جلسه کمیته اجرایی اتحادیه بین المجالس (PUIC) تصمیم گرفته شد گروهی به نمایندگی از این اتحادیه برای بررسی وضعیت مسلمانان روهینگیای میانمار به آن کشور عزیمت کنند تا تلاش لازم برای پایان دادن به وضعیت اسفبار آنها صورت گیرد.

محمود ارول قلیچ، دبیر کل اتحادیه مجالس کشورهای اسلامی در پایان کار کمیته اجرایی اعلام کرد ما از تمامیت ارضی و یکپارچگی ملت عراق حمایت کرده و پیروزی های اخیر این کشور در مبارزه علیه تروریسم و آزادی سرزمین های خود را تبریک می گوییم.

در این نشست هیئت ایرانی، تاریخ برگزاری کنفرانس روسای مجالس کشورهای عضو در تهران را بیست تا بیست و پنجم دی تعیین کردند.

گفتنی است در بیانیه پایانی نشست کمیته اجرایی به مسائل جهان اسلام اعم از فلسطین، مسلمانان روهینگیا و وحدت اسلامی پرداخته شده است.