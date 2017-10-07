۱۳ درصد سالمندان یزد کاملا تنها هستند/پایش سلامت کودکان در مهدها

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل عفتی در نشست خبری امروز خود ابتدا به موضوع ناشنوایان پرداخت و اظهار داشت: یکی از مهمترین مواردی که در رابطه با ناشنوایان در نظر گرفته شده، پیشگیری از طریق انجام آزمایش‌های ژنتیک است و پس از آن به منظور افزایش شانس شنوایی از طریق کاشت حلزون، شناسایی زودهنگام ناشنوایان است.

وی افزود: بر این اساس، تقریبا همه بیمارستان‌های استان یزد زیر پوشش طرح غربالگری شنوایی است و کودکان در روزهای نخست تولد از لحاظ شنوایی مورد سنجش قرار می‌گیرند.

عفتی با اشاره به اینکه کاشت حلزون در سنین زیر ۶ ماه موفقیت بیشتری دارد، بیان کرد: سال گذشته ۲۶ کودک ناشنوا در طرح غربالگری شناسایی شدند که همه آنها مورد عمل جراحی کاشت حلزون قرار گرفتند.

مدیرکل بهزیستی استان یزد همچنین اجباری شدن غربالگری ژنتیک را در پیشگیری از تولد کودکان ناشنوا یا دیگر معلولیت‌ها بسیار موثر دانست و عنوان کرد: سال گذشته ۸ هزار زوج در استان یزد زیر پوشش مشاوره ژنتیک و در صورت نیاز، آزمایش ژنتیک قرار گرفتند.

وجود ۳۵۰۰ معلول ناشنوا در استان یزد

وی تاکید کرد: اجباری شدن غربالگری ژنتیک در قانون برنامه ششم مدنظر قرار گرفته و امیدواریم با اجرای این قانون، شاهد کاهش تولد کودکان معلول، ناشنوا و نابینا در کشور باشیم.

عفتی از وجود ۳ هزار و ۵۰۰ معلول ناشنوا در استان یزد خبر داد و یادآور شد: این تعداد زیر پوشش بهزیستی هستند و از بهزیستی خدمات دریافت می‌کنند که یکی از خدمات، تامین سمعک است و در این راستا سالانه ۲۵۰ سمعک برای ناشنوایان استان تامین می شود.

وی در بخش دیگری از این نشست به موضوع سالمندان پرداخت و ادامه داد: میزان سالمندی در استان یزد بسیار حائز اهمیت است زیرا جمعیت سالمندی در این استان از میانگین کشوری بالاتر است به نحوی که در سطح کشور به طور میانگین ۷.۵ درصد جمعیت را سالمندان تشکیل می‌دهند اما در یزد این رقم ۹.۵ درصد است.

ظرف ۳۵ سال آینده ۲۵ درصد افراد جامعه را سالمندان تشکیل می‌دهند

عفتی با اشاره به اینکه تا سال ۱۴۳۰ بیش از ۲۵ درصد افراد جامعه ما را سالمندان تشکیل می دهند، تصریح کرد: به طور قطع افزایش جامعه سالمندی نیازمند در نظر گرفتن خدمات خاص خود است که متاسفانه اکنون بخش قابل توجهی از این خدمات و امکانات در کشور ما فراهم نیست.

وی، یزد را از استان‌های درگیر با پدیده سالمند شدن دانست و اظهار داشت: باید به پدیده سالمند شدن جامعه در استان یزد توجه ویژه شود.

مدیرکل بهزیستی استان یزد با اشاره به اینکه استان یزد در حال حاضر بالغ بر ۱۰۰ هزار سالمند دارد، افزود: سالمندی در یزد چهره ای زنانه دارد ضمن اینکه در این استان، حدود ۱۳ درصد سالمندان کاملا تنها زندگی می‌کنند و همسر خود را از دست داده‌اند و با فرزندان و اقوام نیز ارتباطی ندارند.

عفتی تاکید کرد: در رسیدگی به سالمندان اگر فقط تکالیف دینی خود را اجرا کنیم، شرایط روحی و روانی بهتری برای سالمندان فراهم خواهد شد زیرا سالمندان در سنین سالمندی نیاز به ارتباط با فرزندان و خویشان خویش دارند ضمن اینکه باید آنها را در فعالیت های اجتماعی نیز دخیل کنیم.

تلاش برای ارتقاء سلامت روحی و روانی سالمندان از طریق گسترش مراکز روزانه

وی با اشاره به راه اندازی مراکز روزانه نگهداری از سالمندان در یزد اظهار داشت: هم اکنون ۵۰ مرکز ارائه خدمات روزانه در استان یزد فعال است که این مراکز به افزایش فعالیت های اجتماعی سالمندان و بهبود روحیه آنها همچنین بهبود شرایط روحی و روانی آنها کمک می کند.

عفتی در مورد مراکز شبانه روزی نیز بیان کرد: خدماتی که در مراکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان یزد ارائه می شود، از استانداردهای تعریف شده بالاتر است به نحوی که در حال حاضر کمترین مشکلات را در مراکز شبانه روزی استان داریم.

مدیرکل بهزیستی استان یزد ادامه داد: تلاش ما این است که افراد به سمت مراکز شبانه روزی نروند و این تلاش‌ها سبب شده تا میزان بستری در مراکز شبانه روزی پنج درصد کاهش پیدا کند و در عوض به خدمات مراکز روزانه ۲۰ درصد اضافه شده است.

توانبخشی سالمندان باید خانواده محور باشد

وی تاکید کرد: در رابطه با سالمندان معتقدیم که توانبخشی باید خانواده محور باشد بر این اساس هم اکنون در مراکز شبانه روزی نگهداری از سالمندان ما تنها افرادی زندگی می کنند که امکان خدمات گیری در محیط خانواده را ندارند.

عفتی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه از ۱۵ تا ۲۱ مهرماه به عنوان هفته کودک نامگذاری شده است، افزود: شعار هفته کودک امسال «هر کودک نشانه خداست» تعیین شده و معتقدیم دوران کودکی دورانی بسیار حساس است و بسیاری از عادات رفتاری و اختلالات و بیماری‌هایی که در کودکی اتفاق می‌افتد، تاثیرات ماندگار تا پایان عمر فرد خواهد داشت.

وی با اشاره به وجود ۳۰۰ مهدکودک با مجوز بهزیستی در مناطق شهری و روستایی استان یزد اظهار داشت: ۱۰ هزار و ۲۰۰ کودک زیر پوشش این مهدها هستند و ۸۰۰ مربی به آنها خدمات ارائه می دهند.

عفتی با اشاره به اینکه در مهدها به ویژه روستامهدها بحث تغذیه و سلامت کودکان بسیار حائز اهمیت است،‌ افزود: سال گذشته ۲ هزار کودک از طریق برنامه غذایی از غذای گرم بهره مند شدند.

انجام غربالگری بینایی و تست اوتیسم در مهدکودک‌های یزد

وی همچنین از پایش سلامت کودکان در مهدکودک‌ها خبر داد و عنوان کرد: مهمترین طرح‌های اجرا شده در این زمینه، غربالگری بینایی و تست اوتیسم است.

مدیرکل بهزیستی استان یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی عصای سفید، از وجود ۳ هزار و ۵۰۰ نابینا در استان یزد خبر داد و خاطرنشان کرد: به منظور جلوگیری از تولد کودکان نابینا، موضوع اختلالات شبکیه چشم به لحاظ ژنتیکی مورد بررسی قرار گرفته و زمینه پیشگیری از موارد ژنتیکی که باعث بروز نابینایی می شود، در حال بررسی است.

عفتی همچنین با اشاره به ۱۸ مهرماه روز جهانی سلامت روان بیان کرد: باید زمینه ارتقاء سلامت روان در جامعه ایجاد شود زیرا معتقدیم ریشه بسیاری از مشکلات در جامعه امروز به طور مستقیم یا غیرمستقیم به وضعیت سلامت روان باز می گردد.