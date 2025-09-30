به گزارش خبرنگار مهر، نادر هومنیان، صبح سهشنبه همزمان با هفته جهانی سالمندان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: هماکنون ۱۲ درصد جمعیت استان را سالمندان تشکیل میدهند و با رسیدن این آمار به ۱۴ درصد، جامعه وارد مرحله بحران سالمندی خواهد شد.
به گفته وی، اگر شرایط موجود ادامه یابد، در افق سال ۱۴۲۵ این بحران بهطور قطعی رخ میدهد.
وی با بیان اینکه افزایش سن جمعیت از منظر امید به زندگی پدیدهای ارزشمند است، تأکید کرد: نبود برنامههای جامع برای مدیریت دوران سالمندی میتواند چالشهای بزرگی ایجاد کند و لازم است هم در سطح عمومی و هم در محیطهای خصوصی برای این قشر تدابیری اندیشیده شود.
مدیرکل بهزیستی استان به اجرای «طرح کهورت سالمندی» در یزد اشاره کرد و افزود: بر اساس تقسیمبندی تازه، افراد ۶۰ تا ۷۵ سال سالمند، افراد ۷۶ تا ۹۰ سال سالخورده و از ۹۱ سال به بالا کهنسال به حساب میآیند.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد سالمندان استان زن هستند و حدود ۶۰ درصد این بانوان نیز تنها زندگی میکنند؛ موضوعی که نشاندهنده اهمیت برنامهریزی برای کاهش حس تنهایی در این گروه است.
به گفته هومنیان، طرح «شهر دوستدار سالمند» در همین راستا در یزد در حال اجراست و این استان پس از تهران دومین جایگاه کشور در پیگیری آن را دارد.
وی همچنین از آغاز پویش ملی «رُز مهربانی» با هدف ترویج محبت و توجه به سالمندان خبر داد و گفت: این حرکت فرهنگی از فردا، نهم مهرماه، در سراهای سالمندان، مساجد و پارکهای سراسر کشور برگزار خواهد شد.
مدیرکل بهزیستی استان استفاده از تجربه سالمندان را امری ضروری دانست و افزود: برنامههایی همچون «پاتوقهای سالمندی» و نیز طرح مشترک «سلام» (سلامت اجتماعی محلهمحور) با محوریت معلمان بازنشسته و در سطح مساجد محلات در دستور کار قرار گرفته است.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط مالی نهچندان مناسب بهزیستی استان یادآور شد: هماکنون ۴۷ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی یزد قرار دارند که از این میان ۳۲ هزار نفر خدمات تخصصی دریافت میکنند و حدود ۲۰ هزار نفر نیز مستمریبگیر هستند؛ وی از خیران و نیکوکاران خواست برای تقویت منابع مالی این مجموعه به یاری بهزیستی بشتابند.
هومنیان با گلایه از بیتوجهی به سختی کار کارکنان اورژانس اجتماعی استان گفت: در حالی که تنها در یک واحد تولیدی چهار هزار نفر از مزایای سختی کار بهرهمندند، تاکنون پیگیریها برای شمول ۱۰۰ نفر از کارکنان شرکتی اورژانس اجتماعی یزد بینتیجه مانده است.
وی در پایان به مناسبتهای پیشروی بهزیستی در مهرماه اشاره کرد و گفت: علاوه بر روز جهانی سالمندان، روز جهانی ناشنوایان (۸ مهر)، روز جهانی نابینایان (۲۳ مهر) و روز ملی پارالمپیک (۲۴ مهر) نیز در تقویم این ماه قرار دارد که بهزیستی یزد برای بزرگداشت آنها برنامههایی در نظر گرفته است.
مدیرکل بهزیستی استان همچنین از برگزاری جشن ویژه ناشنوایان در روز پنجشنبه دهم مهر خبر داد و اعلام کرد: در این مراسم علاوه بر برنامههای فرهنگی، از ناشنوایان استان نیز تجلیل خواهد شد.
نظر شما