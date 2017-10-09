امیدوارم «شفر» مثل «لیت بارسکی» نشود/ افتخاری مشاوران خوبی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا حسن زاده از جمله پیشکسوتان پر افتخار باشگاه استقلال و حتی فوتبال ایران است. او از معدود بازیکنان فوتبال ایران است که سابقه قهرمانی آسیا را هم با تیم ملی دارد و هم با یک تیم باشگاهی. وی تنها فوتبالیست ایرانی است که سابقه ۳ بار حضور در فینال لیگ قهرمانان آسیا را دارد. پیشکسوت استقلال در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص مسائل روز تیم استقلال نقطه نظراتش را بیان کرد.
* افتخاری بعنوان مدیرعامل همه کاری کرد
به خود شخص افتخاری نمی توان ایراد گرفت. او همه کار برای تیمش کرد. هیچ کاری نبود که یک مدیرعامل باید برای تیمش انجام دهد و افتخاری آن کار را نکرد. هر بازیکنی که منصوریان خواست را گرفت. هر امکاناتی که می خواست را فراهم کرد و از نظر مالی هم باشگاه استقلال در زمان مدیریت او دوران خوبی را سپری کرد. از منصوریان هم خیلی حمایت کرد و تا آخر پای او ایستاد و اگر خود منصوریان استعفا نداده بود او باز هم سرمربیاش را اخراج نمی کرد. یک مدیرعامل دیگر چه باید بکند که افتخاری نکرده باشد. پس به خود افتخاری ایرادی وارد نیست.
* افتخاری مشاوران خوبی ندارد
همانطور که گفتم به خود افتخاری ایرادی وارد نیست. او انسان خوب و زحمتکش و کار بلدی است اما بی پرده میگویم که از مشاور یا مشاوران خوبی استفاده نمیکند. خیلی از تصمیمات افتخاری ناشی از مشورت با مشاوران غیر حرفه ای است. مشاورانی که به جای مشورت درست بیشتر «جو» میدهند. خیلی از تصمیماتی که در استقلال اتخاذ میشود آزمون و خطاست که نشات گرفته از مشورت از مشاوران نه چندان توانا است. به ایشان (افتخاری) توصیه میکنم که یا مشاورانش را عوض کند یا با احتیاط بیشتری به سخنان آنها گوش دهد.
* سردرگمی در استقلال موج می زند
عملکرد مدیریت در استقلال نشان میدهد مدیریت این باشگاه هم دچار سردرگمی شده باشد. همانطور که منصوریان در آخر بازی با پدیده مستاصل شد و این استیصال در رفتار او به خوبی مشهود بود، مدیریت باشگاه هم به درد منصوریان در آخر آن بازی دچار شده و این موضوع را به راحتی میتوان از رفتار آنها فهمید.
* شفر یکی مثل لیت بارسکی نشود
انشاءالله که من اشتباه کنم ولی حسم به من می گوید شفر هم یکی مثل لیت بارسکی است. لیت بارسکی روزی که به ایران و آمد و سرمربی سایپا شد، از چند تیم عربی اخراج شده بود و آمد با سایپا هم یک قرارداد بست و اخراج شد و وقتی از خاورمیانه میرفت ۲۰ میلیارد پول در یک مدت زمان کوتاه جمع کرده بود. باز هم میگویم امیدوارم درباره شفر اشتباه کنم و او با استقلال نتایج خوبی بگیرد. چون بهرحال من استقلالی هستم و دوست دارم که موفقیت این تیم را ببینم.
* افتخاراتی که ما جمع کرده بودیم بر باد رفت
من خودم سالهای زیادی برای استقلال بازی کردم و فقط در مدت زمانی که برای این تیم بازی کردم سه بار در فینال آسیا با پیراهن این تیم بازی کردم. بازیکن امثال من زیاد در این تیم بوده. اما متاسفانه همه افتخاراتی را که امثال ما در آن دوران جمع کرده بودیم در این یکی دو ساله بر باد رفت. اگر نگویم از آینده این تیم ترس دارم، می گویم نگران آینده آن هستم.
* هیات مدیره کاری نکند که وزیر را پشیمان کند
می گویند رفیق را باید در سفر شناخت. چون در شرایط معمولی همه میتوانند رفیق باشند. هیات مدیره یک باشگاه بزرگ را هم باید در شرایط بحرانی شناخت. در شرایط عادی که همه میتوانند عضو هیات مدیره باشند. اما در شرایط سخت و بحرانی است که اعضای هیات مدیره جَنَم خود را نشان میدهند. من به جز افتخاری که عضو هیات مدیره و مدیرعامل است از دیگر اعضای هیات مدیره تاکنون چیز خاصی ندیدم.
آقای قراب که حالا قدری درگیر مسائل فنی تیم شده است و جایگاه ایشان هم طلب میکند به مسائل فنی ورود کند اما دیگران عملا برای این تیم چه کردهاند؟ من نمیخواهم بگویم آقایان فقط مصاحبه کردند و عکس گرفتند اما به آنها توصیه میکنم که اگر به فکر جایگاه باشگاه و اعتبار خودشان نیستند، به فکر آبروی وزیر باشند که آنها را انتخاب کرده. اگر شرایط تیم به همین ترتیب پیش برود وزیر بابت این انتخاب ها زیر سئوال می رود و از کرده خود بابت انتخاب آنها در هیات مدیره این باشگاه پشیمان می شود.
* جباری مشکل پزشکی نداشته باشد به تیم کمک میکند
نمیدانم چرا هنوز جباری به تمرینات تیم اضافه نشده است. از مشکلات درونی آنها بیخبرم اما اگر جباری مشکل مصدومیت و پزشکی نداشته باشد برای تیم مفید است و می تواند از نظر فنی کمک کند. مگر این که دلیل تصمیمی که برای او گرفته اند مشکلات پزشکی اش باشد که ما از آن بی خبریم.
* هواداران کم میشوند
نتایج و شرایط استقلال به گونهای است که رفته رفته از تعداد هواداران آن هم کاسته میشود. خیلیها تعصب شان را نسبت به تیم از دست دادهاند. اما مهم تر از آن نسل جدیدی هستند که تازه دارند هوادار میشوند و باید از بین استقلال و پرسپولیس به یک سمت گرایش پیدا کنند. با شرایط متفاوتی که دو تیم دارند این نسل هم با این شرایط جذب تیم پرسپولیس می شوند و باشگاه ما در بعد هوادارسازی هم از رقیب جا مانده است.
* دین محمدی نباید آنطور مصاحبه میکرد
سیروس دین محمدی و همچنین طاهری میتوانستند کمکهای خوبی برای شفر باشند، منوط به این که قبل از انتخاب به عنوان دستیار شفر عضو کمیته فنی نمی شدند. چون آنها از دل کمیته فنی به کادر فنی معرفی شدند ایجاد شائبه شد، هم هواداران مقابل آنها جبهه گرفتند و هم شفر این پیشنهاد را نپذیرفت. دین محمدی مصاحبه بدی هم کرد و گفت میخواهم از شفر خیلی چیزها یاد بگیرم. این هم باعث شد کارشان بیشتر خراب شود چون با شرایطی که تیم دارد باید افرادی بیایند که به شفر کمک کنند نه این که بخواهند از او چیز یاد بگیرند.
* کمیته فنی خوب است، اما...
نفس تشکیل کمیته فنی خیلی خوب است اما شاید اَرنج این کمیته فنی آنطور که باید و شاید نبوده. کمیته فنی استقلال میتوانست خیلی سنگین تر و وزینتر از این باشد. نمی خواهم دوستان خودم و پیشکسوتان استقلال که عضو این کمیته هستند را به چالش بکشم اما باید بپذیریم که چینش بهتری می توانست در این کمیته فنی شکل بگیرد.
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