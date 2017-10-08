توسعه خدمات الکترونیکی، رویکرد سازمان وظیفه عمومی درهفته ناجا

به گزارش خبرنگار مهر سردار بهرام نوروزی گفت: سازمان وظیفه عمومی ناجا با توجه به مسئولیت و ماموریتی که به عهده دارد یکی از مجموعه های ناجاست که ارتباط بسیار گسترده با بدنه جامعه و جوانان دارد و به صورت مستقیم با جوانان و غیر مستقیم با خانواده های آنان در ارتباط است.

وی افزود: با توجه به حجم گسترده مراجعات، تلاش ما براین است تا با بهره مندی از تکنولوژی ها و امکانات نوین، بتوانیم خدمات بهتری به مشمولان ارائه دهیم.

وی از راه اندازی سامانه ثبت اینترنتی مجوز خروج از کشور در سراسر کشور خبر داد و گفت: به منظور افزایش کیفیت خدمات و تسهیل و تسریع در انجام امور وظیفه عمومی، سامانه اینترنتی صدور مجوز خروج از کشور برای دانشجویان و طلاب حوزه های علمیه در سراسر کشور راه اندازی شد.

وی در ادامه افزود: متقاضیان می توانند با ورود به درگاه خدمات الکترونیک انتظامی به نشانی evazifeh.epolice.ir و یا epolice.ir نسبت به ثبت اطلاعات لازم اقدام و درصورت تایید اطلاعات توسط دانشگاه و یا حوزه علمیه، نسبت به پرداخت ودیعه خروج از کشور از طریق درگاه بانکی اقدام کرده که در نهایت مجوز خروج از کشور توسط سازمان وظیفه عمومی صادر و به سامانه گذرنامه منتقل می شود .