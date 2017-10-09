غلامحسین اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده قتل ستایش قریشی گفت: با توجه به انجام استیذان پرونده برای اجرای حکم ارسال شد.

وی افزود: در حال حاضر پرونده در مرحله اجرای حکم تعیین وقت شده است.

رئیس دادگستری استان تهران در خصوص زمان اجرای حکم گفت: اواخر مهر حکم صادره برای قاتل ستایش قریشی اجرا می شود.



ادعای جدید قاتل تاثیری در مجازات ندارد

عسگرقاسمی اقباش، وکیل خانواده ستایش قریشی هم در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ادعای جدید قاتل ستایش قریشی مبنی بر اینکه در ارتکاب جرم همدست داشته است، گفت: ادعای وی تاثیری در مجازاتش ندارد.

وی افزود: بر فرض هم که این ادعا صحت داشته باشد، همدست وی دستگیر شده و جداگانه محاکمه می شود.

به گزارش خبرنگار مهر ، بنا بر شنیده ها تاریخ اعدام قاتل ستایش اواخر مهر ماه و بین تاریخ ۲۵ تا ۲۷ مهر ماه اعلام شده است.

۲۳ فروردین‌ سال گذشته بود که گزارشی مبنی بر وقوع قتل یک دختربچه ۶ساله افغانستانی در روستای خیرآباد ورامین تحویل مراجع قضایی شد. گزارش حاکی از آن بود که ستایش قریشی که به‌گفته پدر او ۲۲ فروردین برای خرید بستنی از منزل خارج شده، دیگر به خانه بازنگشته است.

در تحقیقات اولیه مشخص شد که پسر ۱۷ساله همسایه که دچار وسوسه شیطانی شده بود، او را ربوده و پس از تجاوز به قتل رسانده بود.

با اعلام این گزارش، دادستانی ورامین بر رسیدگی ویژه و خارج از نوبت پرونده تأکید کرد و رسیدگی به این پرونده به‌طور ویژه و خارج از نوبت در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفت تا اینکه پس از صدور قرارمجرمیت و کیفرخواست، شعبه هفتم دادگاه کیفری یک استان تهران، قاتل ستایش را بابت ارتکاب قتل به قصاص، تجاوز به‌عنف به اعدام و بابت جنایت بر میت به دیه محکوم کرد و این حکم در شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور تأیید شد.

قاتل ستایش هم‌اکنون در کانون اصلاح و تربیت استان تهران به سر می‌برد و چندی پیش نیز وکیل وی از بستری شدن موکلش در بیمارستان اعصاب و روان خبر داد.

پزشکی قانونی پیشتر سلامت روان قاتل ستایش را تأیید کرده بود.

۱۰ بهمن سال ۹۵، حکم قاتل ستایش برای اجرا به واحد اجرای احکام دادسرای ورامین ارجاع شد اما فعلاً منتظر تعیین تکلیف دادگاه در خصوص ارش‌البکاره و مهرالمثل است.

دادستان ورامین پیشتر درباره این پرونده گفته بود: آن طور که خانواده مقتول گفته‌اند، برای اینکه مجبور نشوند تفاضل دیه ناشی از اجرای قصاص را بپردازند، یحتمل قصاص را معلق و بحث اعدام را پیش بکشند. البته در حال حاضر نمی‌توان نظر قطعی داد زیرا امکان دارد تا روز اجرای حکم، تصمیم‌شان تغییر کند و قصاص را اجرا کنند.

مرادطلب تأکید کرده برای اینکه سوءتفاهمی پیش نیاید، دستگاه قضایی هیچ ورودی به موضوع اخذ گذشت نداشته است و فقط آنچه را حکم صادر شده و تصمیم اولیاء‌دم است اجرا می‌کند.

اولیای دم ستایش از دادگاه تقاضای تعیین ارش‌البکاره و مهرالمثل کرده بودند که دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع داد. کارشناس اولیه این پرونده، ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان ارش البکاره و ۴۰ میلیون تومان هم به‌عنوان مهر المثل تعیین کرد.

با اعتراض اولیای دم ستایش به کارشناسی اولیه، موضوع به هیئت سه‌نفره کارشناسی ارجاع شد و نهایتاً این هیئت، ۶۰ میلیون تومان به‌عنوان ارش‌البکاره و ۶۰ میلیون تومان نیز به‌عنوان مهرالمثل تعیین کرد.