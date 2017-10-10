دشمن بر روی «بیوتروریسم» حساب ویژه باز کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ احمدرضا پوردستان در هفتمین همایش سراسری بهداشت، امداد و درمان نیروهای مسلح که صبح امروز سه شنبه ( ۱۸ مهر) در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد، با بیان اینکه پیش از جنگ، باید آماده دفاع بود گفت: اولین برکت آمادگی برای دفاع از کشور اعتماد به نفس است.

جانشین فرمانده کل ارتش ادامه داد: دومین برکت آمادگی دفاعی آرامش و اعتماد و ارامش مردم است.

امیر پوردستان سومین نتیجه آمادگی دفاعی نیروهای مسلح را بازدارندگی دفاعی دانست و گفت: آمادگی نیروهای مسلح در این سالهای بویژه سال ۲۰۰۱ که آمریکایی ها و همراهانشان به دنبال تهاجم به ایران بودند، این آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ایران اسلامی از سپاه، ارتش و دیگر نیروها بود که بازدارندگی به همراه داشت.

وی یکی از ویژگی های برتری در جنگ های آینده را نیروهای انسانی آماده دانست و گفت: همانگونه که در جنگ تحمیلی تجربه کردیم نیروی انسانی آماده و کارآمد، بسیار مهم است.

جانشین فرمانده کل ارتش افزود : بهداشت و درمان در نیروهای مسلح برای آمادگی روحی و جسمی نیروی انسانی بسیار مهم است و در موقع جنگ، رساندن کمک های درمانی و پشتیبانی از جبهه ها بسیار مهم و اساسی است که باید مورد توجه سامانه بهداشت و درمان نیروهای مسلح قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: همه سازمان ها در نیروهای مسلح باید در راستای رسیدن به اهداف که همان دفاع از کشور و جلب رضایت مردم و کسانی است که برای درمان به مراکز درمانی نیروهای مسلح مراجعه کرده اند، تلاش کنند.

امیر پوردستان با اشاره به وقوع بلایا و حوادث طبیعی در کشور بیان داشت: سامانه بهداشت و درمان نیروهای مسلح باید در امداد رسانی و خدمت به مردم آسیب دیده پیش گام باشد.

وی با اشاره به ویژگی های جنگ های جدید ادامه داد : امروز دشمن از همه ظرفیت خودش از جمله جنگ سخت، بیوتروریسم و ظرفیت های سیاسی برای آسیب رساندن به این انقلاب استفاده می کند.

امیر پوردستان در پایان تاکید کرد: دشمنان بر روی بیوتروریسم برای آسیب رساندن به مسئولان ، دانشمندان و مردم ایران حساب ویژه ای باز کرده اند و باید سامانه بهداشت و درمان نیروهای مسلح برای مقابله با این اقدامات تمهیدات لازم را پیش بینی کنند.