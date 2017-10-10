ایران و ارمنستان ترانزیت اینترنت ترکمنستان را فراهم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات کشورمان با واهان ماردیروسیان وزیر حمل و نقل و ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور ارمنستان دیدار کرد.

در این دیدار دو طرف در زمینه ترانزیت پهنای باند اینترنت، امنیت سایبری و تبادلات پستی زمینه های همکاری را تعیین کردند.

وزیر ارتباطات با اشاره به روابط سازنده دو کشور از سال های گذشته ، گفت : در این دیدار ضمن مرور همکاری های گذشته بر توسعه روابط تجاری دو طرف تاکید داشتیم.

وی به همکاری با کشور ارمنستان در حوزه ترانزیت بین الملل اشاره کرد و افزود: در دو سال گذشته ترانزیت عراق به اروپا از طریق ارمنستان ۱۰ برابر افزایش داشته است که مقرر شد با انجام مذاکرات سه جانبه از همین طریق ترانزیت بین الملل به کشور ترکمنستان نیز انجام شود.

آذری جهرمی از فعالان حوزه صنعت ICT ارمنستان برای حضور در نمایشگاه تله کام تهران دعوت کرد و گفت: با حضور و بازدید فعالان بخشICT ارمنستان از نمایشگاه تله کام با ظرفیت بخش خصوصی ایران در این حوزه برای همکاری های دو جانبه آشنا می شوند.

وی به تشکیل کمیته ای از دو کشور برای همکاری در حوزه امنیت سایبری اشاره و تصریح کرد: افزایش تبادلات پستی دو کشور و توسعه دیتا سنترها از دیگر موضوعاتی بود که برای گسترش همکاری های دوجانبه مطرح شد.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اظهار امیدواری کرد بعد انجام این توافقات تبادلات بین دو کشور چندین برابر ظرفیت فعلی شود.

واهان ماردیروسیان وزیر حمل و نقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات ارمنستان نیز در این دیدار با اشاره به روابط دیرینه ایران و ارمنستان گفت: به موضوعات مطرح شده در این دیدار در آینده نزدیک به صورت عمیق تر پرداخته شود.

وی تصریح کرد: سطح همکاری های دو کشور از ترانزیت تا همکاری های پستی و فناوری اطلاعات و امنیت سایبری گسترش می یابد.

ماردیروسیان از تصمیم دو طرف برای تشکیل گروه هایی درباره نحوه همکاری های آینده دو کشور خبر داد و تاکید کرد: در این زمینه همایش ها و کنفرانس های مشترکی برگزار می شود.

وی از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران برای سفر به ارمنستان و بررسی موضوعات مطرح شده، دعوت کرد.