نادر مشایخی بازیگر شد/ تلفیق داستانی جنایی با فضای موسیقی

به گزارش خبرنگار مهر، سومین قسمت از سریال تلویزیونی «نوار زرد» به کارگردانی پوریا آذربایجانی دوشنبه شب هفدهم مهر ماه در حالی از شبکه ۲ سیما پخش شد که نادر مشایخی موسیقیدان و رهبر ارکستر کشورمان ایفاگر یکی از نقش ها بود.

نادر مشایخی درحالی به عنوان بازیگر یکی از نقش ها حضور داشت که علاقه مندان او را بر خلاف پدر بازیگرش بیشتر در عرصه های موسیقی و اجراهای زنده مشاهده کرده بودند به همین جهت حضور وی در این مجموعه به عنوان ایفاگر نقش استاد موسیقی یکی از نکات جالب توجه سریال بود. همچنین طراحی یک موضوع جنایی در فضایی که یک گروه موسیقی مشغول به فعالیت هستند و فیلمبرداری برخی صحنه ها در تالار وحدت از دیگر ویژگی های این بخش از سریال بود.

سریال «نوار زرد» مجموعه ای با مضمونی جنایی – پلیسی است که از ابتدای هفته جاری هر روز ساعت ۲۱:۳۵ از شبکه دوم سیما پخش می شود.

در خلاصه داستان «نوار زرد» آمده است: «سرگرد امیدی از افسران زبده فتا به همراه سروان محسن، با کلاهبرداری های اینترنتی متعددی روبرو می شود که در این میان با ورود به پرونده ای اتفاقات جدیدی رقم می خورد.»

محمدرضا شفیعی تهیه کننده، کریم لک زاده نویسنده، پوریا آذربایجانی کارگردان، هادی شلالوند مدیر تصویربرداری، علی عدالت دوست صدابردار، بهزاد جعفری طراح صحنه و لباس، کامران خلج طراح گریم، فرشید رئوفی مدیر تولید، حسن هندی عکاس و امیر آقایی، سیروس گرجستانی، کمند امیرسلیمانی، داریوش اسدزاده، بهاره کیان افشار، امیر غفارمنش، نادر مشایخی، قاسم زارع، محسن بهرامی گروه بازیگران این مجموعه تلویزیونی را تشکیل می دهند.