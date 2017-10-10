پیکر محسن جعفری مذهب تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر محسن جعفری مذهب عضو هیئت علمی کتابخانه ملی ایران، صبح امروز (سه شنبه هجدهم مهرماه) با حضور سید رضا صالحی امیری، اکبر ایرانی مدیرعامل مرکز میراث مکتوب، اشرف بروجردی، محمود دعایی و جمعی از کارکنان کتابخانه ملی و خانواده مرحوم جعفری مذهب برگزار شد.

غلامرضا امیرخانی در این مراسم درباره مرحوم محسن جعفری مذهب گفت: همه ما به شدت فقدان ایشان را احساس میکنم. او تنها یک مورخ نبود و یک کتابدار مرجع فوق العاده و بی نظیر بود. جعفری مذهب اکراهی نداشت که دانش و اطلاعات را به کسی که واقعا طالب آن است بیاموزد.

بعد از اقامه نماز بر پیکر جعفری مذهب، برای خاکسپاری رهسپار بهشت زهرا شد تا در قطعه نام آوران به خاک سپرده شود.