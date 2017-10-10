ترامپ اجازه ندارد سپاه را تروریستی بداند

محسن مهرعلیزاده فعال اصلاح طلب در گفتگو با خبرنگار مهر، ‌با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا علیه سپاه پاسداران اظهار کرد:‌ چرایی بخشی از این اظهارات به شخصیت فردی ترامپ و بخش دیگر به سیاست های کلی آمریکا اعم از فشارها و تحریم ها بازمی گردد که همواره قبل و بعد از انقلاب اسلامی وجود داشته است.

وی با سخیف و بی پایه توصیف کردن اظهارات ترامپ افزود: ترامپ چنین اجازه ای ندارد که بخواهد نهاد و ارگان موثر نظام که با مردم و برای مردم است را تروریست بداند.

مهرعلیزاده تصریح کرد:‌ پاسخ سردار جعفری -مبنی بر اینکه اگر آمریکا سپاه را تروریستی خطاب کند، ‌ ایران هم ارتش آمریکا را تروریستی خطاب خواهد کرد-‌ پاسخ بسیار صحیح بود.

وی با تروریستی خواندن ارتش آمریکا تاکید کرد:‌ ارتش آمریکا در سوریه، ‌عراق و افغانستان وجاهت قانونی ندارد و صراحتا از داعش حمایت کرده است.

رئیس سابق سازمان تربیت بدنی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه اگر آمریکا بخواهد از برجام خارج کند، ‌ واکنش دولت باید چگونه باشد گفت:‌ نظام ما چون مبتنی بر اسلام است، ‌ پایبند به تعهدات خود خواهد بود. برجام،‌ موافقت نامه بین المللی است و علاوه بر آمریکا، ‌ اروپایی ها هم پای آن را امضا کرده اند.

مهرعلیزاده در همین باره تاکید کرد:‌ مکانیسم هایی در برجام دیده شده که اگر یک طرف بدعهدی کرد، ‌طرف دیگر می تواند عکس العمل نشان دهد. خروج آمریکا از برجام، ‌ منجر به منزوی شدن این کشور خواهد شد.

گفتنی است،‌ اظهارات روزهای اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا ‌مبنی بر «قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه های تروریستی»،‌ با واکنش مقامات کشورمان همراه بوده است.