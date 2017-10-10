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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۳:۰۲

رئیس سازمان نظام مهندسی قم خبر داد؛

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲ هزار و ۵۱۰ نفر در قم

برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲ هزار و ۵۱۰ نفر در قم

قم - رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم از برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور دو هزار و ۵۱۰ نفر در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهرماه در قم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، امین مقومی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، برق و نقشه‌برداری همزمان با سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهر در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، اظهار داشت: در مجموع دو هزار و ۵۱۰ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

وی گفت: در رشته عمران، مکانیک و برق دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می‌شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته‌های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته‌های عمران و معماری و آزمون رشته نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می‌شود.

مقومی افزود: آزمون طراحی معماری، مکانیک و برق و آزمون محاسبات عمران نیز در صبح روز جمعه ۲۰ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌توانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.

کد مطلب 4109704

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