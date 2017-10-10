برگزاری آزمون ورود به حرفه مهندسان با حضور ۲ هزار و ۵۱۰ نفر در قم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، امین مقومی اظهار داشت: در راستای اجرای قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، آزمون ورود به حرفه مهندسان برای متقاضیان اخذ پروانه اشتغال بکار مهندسی در رشته‌های عمران، معماری، مکانیک، برق و نقشه‌برداری همزمان با سراسر کشور در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۰ و ۲۱ مهر در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

وی با اشاره به تعداد شرکت کنندگان در این آزمون، اظهار داشت: در مجموع دو هزار و ۵۱۰ نفر در این آزمون ثبت نام کردند.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان قم افزود: برای قبول شدگان در این آزمون پس از تکمیل مدارک مورد نیاز، پروانه اشتغال به کار صادر می‌شود و این افراد می‌توانند فعالیت رسمی خود را آغاز کنند.

وی گفت: در رشته عمران، مکانیک و برق دو آزمون محاسبه و نظارت برگزار می‌شود و نحوه برگزاری آزمون در رشته معماری نیز به صورت تستی و تشریحی است و علاوه بر آن در رشته‌های عمران و معماری آزمون اجرا نیز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آزمون اجرا و نظارت در رشته‌های عمران و معماری و آزمون رشته نقشه برداری در دو نوبت صبح و عصر در روز پنج‌شنبه و جمعه هفته جاری برگزار می‌شود.

مقومی افزود: آزمون طراحی معماری، مکانیک و برق و آزمون محاسبات عمران نیز در صبح روز جمعه ۲۰ اسفندماه همزمان با سراسر کشور در دانشگاه قم برگزار می‌شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قم، گفت: داوطلبان شرکت در آزمون ورود به حرفه مهندسان می‌توانند کارت ورود به جلسه را با مراجعه به سایت دفتر امور مقررات ملی ساختمان به نشانی اینترنتی www.inbr.ir دریافت کنند.