تمرینات ویژه رادوشوویچ برای جانشینی بیرانوند

به گزارش خبرنگار مهر، حضور علیرضا بیرانوند دروازه بان تیم فوتبال پرسپولیس در اردوی تیم ملی فوتبال ایران سبب شده تا کادر فنی سرخپوشان پایتخت تصمیم به استفاده از بوژیدار رادوشوویچ دروازه بان دوم این تیم در دیدار با استقلال خوزستان بگیرد.

از این رو ایگور پانادیچ مربی دروازه بان های پرسپولیس تمرینات ویژه ای را برای این دروازه بان که قرار است برای اولین بار در ترکیب سرخپوشان پایتخت قرار گیرد، در نظر گرفته است تا بتواند وی را به سطح آمادگی مطلوب برای بازی با استقلال خوزستان برساند.

تیم فوتبال پرسپولیس، در نهمین هفته از رقابت های لیگ برتر، ساعت ۱۷ پنجشنبه در ورزشگاه غدیر هواز به مصاف استقلال خوزستان می رود.