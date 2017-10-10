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۱۸ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۳۷

روایتی تازه از مسعود کشمیری و انفجار در دفتر نخست‌وزیری

روایتی تازه از مسعود کشمیری و انفجار در دفتر نخست‌وزیری

مجموعه مستند «پرونده مسکوت» با نگاهی به انفجار در دفتر نخست وزیری و شهادت آیت‌الله بهشتی تولید می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «پرونده مسکوت» عنوان مجموعه مستندی است که بر اساس کتابی به همین نام به قلم حسن روزی طلب و مهدی اسلامی جلوی دوربین می رود.

طبق برنامه ریزی های انجام شده مراحل تحقیق و نگارش فیلمنامه «پرونده مسکوت» از ماه گذشته شروع شده است و به زودی پیش تولید این مجموعه در موسسه فرهنگی و هنری هشت اقلیم آغاز می شود.

داستان این مستند که در ۱۳ قسمت ساخته می شود به بررسی انفجار در ساختمان ریاست جمهوری، شهادت آیت الله بهشتی و نقش مسعود کشمیری در این حوادث اختصاص دارد.

بعد از اتمام مراحل تحقیق و نگارش، فیلمبرداری این مجموعه مستند در اواخر آبان ماه سال جاری در تهران آغاز می شود و کارگردانی این مجموعه مستند برعهده مصطفی هیودی است.

تهیه کنندگی این مجموعه مستند برعهده سیدمحمدحسین رضوی است.

کد مطلب 4109773
زهرا منصوری

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