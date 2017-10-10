به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «رویترز»، وزارت نفت عراق امروز سه شنبه اعلام کرد که تصمیم دارد خطوط قدیمی انتقال نفت عراق به ترکیه را بازسازی و دوباره راه اندازی کند.

بر اساس این خبر این تصمیم با هدف نادیده گرفتن خط انتقال نفتی است که در کنترل اقلیم کردستان عراق است، در همین راستا «جبار اللعیبی» وزیر نفت عراق از شرکت دولتی نفت شمال خواست که مسئولیت بازسازی و تعمیر این خطوط انتقال نفت را به عهده بگیرد.

وزارت نفت عراق تأکید کرد که شرکت نفت عراق عملیات تعمیر و آماده سازی کامل شبکه خطوط انتقال نفت از میدان های نفتی کرکوک به بندر جیهان ترکیه را سریعا آغاز کنند.

منطقه ای که خطوط نفتی کرکوک به جیهان ترکیه در آن واقع شده است در سال ۲۰۱۴ به اشغال تروریست های داعش در آمد و نیروهای ارتش عراق موفق شدند در طول دو سال گذشته کنترل این منطقه را پس بگیرند.

خط انتقال نفت کرکوک-جیهان به طول ۹۷۰ کیلومتر از شهر کرکوک به بندر جیهان ترکیه می رسد و بزرگترین خط انتقال نفت خام عراق برای صادرات به شمار می رود که در سال ۱۹۷۶ آغاز به کار کرده است.