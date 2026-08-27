محمدحسن باقری‌شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی استان، اظهار کرد: براساس بررسی نقشه‌های هواشناسی آسمان استان در پنج روز آینده عمدتاً قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و افزایش سرعت باد را شاهد خواهیم بود که این افزایش سرعت باد بیشتر در ساعات بعدازظهر رخ می‌دهد.

وی افزود: برای اوایل هفته آینده به‌ویژه روزهای شنبه و یکشنبه در ساعات بعدازظهر ضمن افزایش ابر احتمال بارش‌های پراکنده در برخی مناطق شمالی استان دور از انتظار نیست و روز دوشنبه نیز وزش باد نسبتاً شدید در بیشتر نقاط استان پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان درباره وضعیت دمایی استان گفت: تغییرات محسوسی در دمای هوا نخواهیم داشت اما از اوایل هفته آینده ۲ تا سه درجه از گرمای روزانه استان کاسته خواهد شد و دماهای کمینه از امشب با توجه به کاهش پوشش ابر نسبت به امروز یک تا ۲ درجه خنک‌تر می‌شود.

باقری‌شکیب در پایان به وضعیت دما در ایستگاه‌های هواشناسی استان در ۲۴ ساعت گذشته اشاره کرد و افزود: روز گذشته بیشینه دمای استان با ۳۸ درجه سانتی‌گراد از اسدآباد گزارش شد و شهرستان بهار با ۱۷ درجه خنک‌ترین ایستگاه هواشناسی استان بود.

وی ادامه داد:دمای هوای شهر همدان نیز در گرم‌ترین ساعت به ۳۶ درجه و در خنک‌ترین ساعت به ۱۹ درجه سانتی‌گراد رسید.