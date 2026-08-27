تأمین مالی نوین، مسیر تازه حمایت از تولید در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، احمد میدری ظهر پنجشنبه در آیین افتتاح کارخانه قیرگستر و ایزوگام دربویراحمد با اشاره به تحولات منطقهای و مقاومت ملت ایران اظهار کرد: مردم ایران هم صبور و هم مظلوم هستند و ظلمی که امروز بر ملت ما روا میشود، ظلمی جهانی است.
وی افزود: شاید تنها ملتی باشیم که هم برای سعادت بشر و هم برای سعادت دائمی خودمان در برابر ظلم ایستادهایم و این ایستادگی انشاءالله ما را بهزودی در مسیر سعادت پایدار قرار خواهد داد و زندگی یکایک مردم ایران را تغییر خواهد داد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تحولات یک سال اخیر گفت: در مقایسه جنگ ۱۲ روزه با جنگ رمضان، شاهد بودیم که در جنگ ۱۲ روزه کشور خسارتهای بسیار بزرگی متحمل شد و برای برخی قابل تصور نبود که چند ماه بعد، در همان سال، با حملهای بسیار گستردهتر از سوی کشورهای مختلف مواجه شویم و بتوانیم بر اقتصاد جهان تأثیر بگذاریم.
میدری ادامه داد: کشوری که سالانه چندین برابر درآمد ایران هزینه نظامی میکند، اسیر ما شد و این تحولی بود که ظرف چند ماه رخ داد و واقعاً برای همه دنیا تعجبآور بود.
وی با اشاره به شهادت فرماندهان و تحمل توطئههای بزرگ در دیماه خاطرنشان کرد: با وجود از دست دادن رهبر و امام خود، توانستیم در اول اسفندماه تمام معادلات جهانی را تغییر دهیم و این همان چیزی است که رهبر شهید از آن بهعنوان «مبعوث شدن ملت» یاد میکرد.
وزیر کار با اذعان به وجود تورم در کشور بیان کرد: دشمنان تصور میکردند با بسته شدن شریانهای نفتی ایران، کشور به زانو درمیآید، اما دیدیم که این اتفاق رخ نداد.
میدری تصریح کرد: این محاصرهها و فشارها سختیهایی را به کشور تحمیل کرده و بخش مهمی از تورم فعلی نیز نتیجه تحریمها و فشارهای اقتصادی است.
وی از ایجاد راهکارهای جدید برای تغییر مسیر اقتصادی کشور خبر داد و گفت: هفته گذشته کمیسیون تأمین مالی مجلس طرح حمایت از تأمین مالی تولید را بررسی کرد و دیشب در یاسوج نیز طرحی را اعلام کردیم که براساس آن، تمام استفادهکنندگان سیمان میتوانند با یک برگ چک، خط اعتباری برای خرید سیمان از بورس دریافت کنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این رویکرد را «تأمین مالی غیرنقد» عنوان کرد و افزود: به جای اینکه پول نقد پرداخت کنیم، اعلام میکنیم اگر از بورس کالا خرید کنید، خرید شما را تأمین مالی میکنیم و پس از سه ماه، زمانی که سرعت خط تولید افزایش یافت، بازپرداخت انجام خواهد شد.
میدری این شیوه را یک تحول مهم در حوزه تأمین مالی دانست و گفت: تأمین مالی، زیرساخت پنهان کشور است؛ شما جاده را میبینید، اما زیرساخت ارتباطات دیده نمیشود. تأمین مالی نیز زیرساخت مهمی است که میتواند تغییرات مهمی در اقتصاد ایجاد کند.
وی با اشاره به دغدغه سرمایهگذاران بخش خصوصی نسبت به وضعیت کارگران اظهار کرد: نظامی که اینگونه پای تولید ایستاده، سرمایهگذارش دغدغه مردم را دارد.
وزیر کار ادامه داد: وقتی به فردی گفته میشود با هشت میلیون تومان میتوانی کارگرت را تأمین کنی و او به جای خوشحالی، نگران فقر مردم است، این موضوع نشاندهنده روحیه همبستگی در جامعه است.
میدری در پایان ابراز امیدواری کرد با حمایت همهجانبه دولت و حمایت حداقلی بانکها، سرمایهگذاری بخش خصوصی در منطقه تقویت شود و تصویر اقتصاد منطقه تغییر کند.
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