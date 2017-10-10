به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری، محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی طی حکمی محمود اربابی، مسعود نقاش زاده، حسن بلخاری، حسین کرمی و جمال شورجه را به عنوان اعضای جدید شورای پروانه ساخت منصوب کرد.

محمود اربابی

محمود اربابی متولد ۱۳۴۰ تهران، دارای مدرک کارشناسی سینما با گرایش فیلمنامه نویسی از دانشگاه صداوسیما، کارشناسی ارشد کارگردانی و بازیگری از دانشگاه تربیت مدرس و در حال حاضر عهده دار مسئولیت معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و سرپرست دفتر جشنواره‌های و همکاری‌های بین‌المللی سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است. وی فعالیت خود را سال ۱۳۶۷ با عضویت در هیات علمی دانشکده صداوسیما و همچنین تدریس آغاز کرد. از دیگر فعالیت های اجرایی و هنری اخیر او می توان به مدیریت مدرسه کارگاهی فیلمنامه نویسی حوزه هنری، عضو شورای درجه بندی فیلمنامه نویسی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، عضور شورای فیلمنامه نویسی مرکز گسترش سینمای تجربی، مدیر گروه آموزش تولید دانشکده صداوسیما، عضو هیات داوران و انتخاب جشنواره های ویدیویی سوره، فجر، سینمای جوان و اولین جشنواره های فیلم های کوتاه و... اشاره کرد.

مسعود نقاش‌زاده

مسعود نقاش‌زاده نویسنده، کارگردان و مدرس دانشگاه دارای دکترای پژوهش هنر با گرایش سینما، کارشناسی ارشد سینما و کارشناسی کارگردانی فیلم است. وی که در حال حاضر به عنوان معاون فرهنگی و پژوهشی بنیاد سینمایی فارابی مشغول فعالیت است در کارنامه کاری‌اش مسئولیت‌های متعدد اجرایی از جمله معاون آموزش و پژوهش خانه سینما، معاون پژوهشی دانشگاه صدا و سیما، معاون تولید و مشاور عالی مرکز سیما فیلم و معاون تامین و تولید موسسه رسانه های تصویری به چشم می‌خورد و عضو هیات علمی دانشگاه نیز هست.

حسن بلخاری

حسن بلخاری متولد ۱۳۴۱ در اصفهان، نویسنده، پژوهشگر و مدرس فعال در زمینه فلسفه هنر و زیبایی‌شناسی و حکمت شرق است.

حسین کرمی

حسین کرمی متولد ۱۳۴۱ در اصفهان و دارای مدرک دکتری فلسفه و استاد دانشگاه است. کرمی در حال حاضر به عنوان رییس مرکز سیما فیلم مشغول است و پیش از این مدیریت شبکه نمایش، نسیم، تماشا، و مدیریت شبکه ۴ سیما را بر عهده داشته و در مقطعی قایم مقام سیما و مشاور امور نمایش معاون سیما در تلویزیون بوده است.

جمال شورجه

جمال شورجه متولد ۱۳۳۳ زنجان، فارغ التحصیل کارگردانی از دانشکده سینما و تئاتر دانشگاه هنر است. شروع فعالیت وی در سینما با فیلم «زندان دوله تو» به عنوان دستیار کارگردان در سال ۱۳۶۳همراه بود. شورجه ساخت ۱۱ عنوان فیلم سینمایی از جمله فیلم ضد صهیونیستی «۳۳ روز» را در کارنامه دارد و در تولید مجموعه تلویزیونی «یوسف پیامبر» به عنوان مشاور در کنار فرج‌الله سلحشور حضور داشت.

رییس سازمان امور سینمایی، سمعی و بصری همچنین از تلاش‌های مجید رضابالا، منوچهر شاهسواری، محمد باقر قهرمانی، مازیار میری و اکبر نبوی قدردانی کرد.

دو عضو خانه سینما در این شورا نیز به زودی معرفی خواهند شد.