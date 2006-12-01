هیئت انتخاب سینمای ایران جشنواره فیلم فجر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی جشنواره فیلم فجر اعلام کرد احمد امینی، حسن برزیده، عزیزاله حاجی‌مشهدی، مجید رضابالا، جمال شورجه، یداله صمدی، حسین کرمی، مجتبی مشیری و محمدحسین نیرومند اعضاء هیئت انتخاب بخش سینمای ایران جشنواره امسال هستند.



احمد امینی، منتقد، نویسنده و خالق فیلم های "غریبانه"، "این زن حرف نمی زند"، "سایه های هجوم" و "چتری برای دو نفر" و مجموعه تلویزیونی "اولین شب آرامش" است. حسن برزیده دانش آموخته سینما از دانشگاه هنر است و فیلم های "دکل"، "پرواز خاموش" و "شوخی های خدا" را در پرونده کاری خود دارد. وی پیشتر مدیر عامل انجمن سینمای دفاع مقدس بوده است.



عزیزاله حاجی مشهدی فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان شناسی از سال 1350 به عنوان نویسنده منتقد فیلم و مدرس سینما فعالیت می کند. وی ضمن نگارش دهها طرح و فیلمنامه و مقالات متعدد و کتاب، کارگردانی دو اثر مستند را نیز به عهده داشته است. مجید رضابالا معاون سابق بخش فرهنگی سیما فیلم بوده و هم اکنون مشاور فرهنگی معاون امور سینمایی وزیر ارشاد و معاون فرهنگی بنیاد سینمایی فارابی است.



جمال شورجه فارغ التحصیل رشته سینما و تلویزیون از دانشگاه هنر است و فعالیت سینمایی خود را از سال 1367 با فیلم "روزنه" آغاز کرد. وی فیلم های "عملیات کرکوک"، "حماسه مجنون"، "دایره سرخ"، "باشگاه سری" و "وعده دیدار" را به همراه مجموعه‌های "پرده عشق"، "لبه تیغ" و "پرونده های مجهول" در پرونده دارد. شورجه هم اکنون به عنوان مشاور کارگردان در پروژه "حضرت یوسف" به کارگرانی فرج اله سلحشور فعالیت می کند.



یداله صمدی فعالیت سینمایی خود را از سال 1350 آغاز کرد و اولین فیلم سینمایی خود را به نام "مردی که زیاد می دانست" در سال 1363 جلو دوربین برد. وی تاکنون فیلم هایی چون "اتوبوس"، "ساوالان"، "دو نفر و نصفی"، "معجزه خنده"، "دمرل"، "سارای" و "شهرآشوب" را ساخته و پیشتر مدیر عامل خانه سینما بوده است.



حسین کرمی دکترای فلسفه از دانشگاه تهران است که به عنوان مدیر گروه ارتباطات و معاون پژوهشی دانشکده صدا و سیما و معاون فرهنگی سیما فیلم فعالیت کرده و اکنون مدیر شبکه چهار سیماست. مجتبی مشیری موسس شبکه چهار، مدیر شبکه های یک و دو، رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل امور تلویزیونی و سینمایی بنیاد مستضعفان، مدیر شوراهای ساخت و نمایش معاونت امور سینمایی، مدیر عامل شرکت فرهنگی و هنری صبا بوده و اکنون مدیر کل بازرگانی صدا و سیماست.



محمدحسین نیرومند هم فارغ التحصیل رشته کارشناسی طراحی صنعتی از دانشگاه تهران است. وی پیش از این به عنوان مدیر طرح و برنامه و گروه جوان شبکه دو سیما و مشاور مرکز طرح و برنامه ریزی سازمان صدا و سیما فعالیت داشته و هم اکنون مشاور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان است.

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