به گزارش خبرنگار مهر، سیدرضا افتخاری درباره جلسه امروز هیات مدیره باشگاه استقلال گفت: بیشتر وقت اعضای هیات مدیره در جلسه امروز به بحث مالی معطوف شد. باشگاه استقلال در فصول گذشته بدهی های زیادی به بار آورده بود. فقط یک مورد بدهی تکلیفی ۸ میلیاردی است که باید به دارایی بدهیم.

وی افزود: قرار شد در خصوص در آمدزایی باشگاه، با اسپانسرهای مختلف مذاکره کنیم. تاکنون دو تا سه قرارداد برای درآمدزایی منعقد کردیم که یکی از آنها قطعی بود. بنا داریم بدهی ها را از این طریق بدهیم تا سبک شویم.

مدیرعامل استقلال تصریح کرد: بحث دیگر احداث خوابگاه و هتل در کمپ است تا تیم در آنجا اسکان یابد. همچنین تیم های پایه هم از آنجا استفاده کنند. با یک شرکت مذاکره کرده ایم که در انجا سرمایه گذاری کند. پروژه بعدی هم احداث ساختمان اداری در کمپ است. فضای فعلی باشگاه در شان استقلال نیست. اگر بتوانیم ۱۰ درصد از درآمدمان را به کمپ اختصاص بدهیم صاحب امکانات خوبی خواهیم شد.

افتخاری یادآور شد: برای زمین تمرین در زمین نوبنیاد هم با صنایع دفاع به تفاهم رسیده ایم. آنها دارند زمین را آماده تحویل می کنند و اعلام کردند رختکن هایش را به رنگ آبی در می آورند. قرارداد ما با نوبنیاد یکسال است و مبلغ آن هم ۵۰۰ میلیون تومان است.

وی درباره حرف و حدیثهایی که درباره سند کمپ وجود دارد، گفت: خودم به مسکن و شهرسازی نامه زدم و گفتم استقلال با اداره کل ورزش و جوانان قرارداد دارد و این اداره بر اساس قراردادش، اینجا را به استقلال واگذار کرده است تا آنجا را استقلال بسازد و در نهایت سند به نام استقلال صادر شود. این ساخت و ساز نیمه تمام ماند و آن موقع نتوانستند سند بگیرند. به تدریج امکانات بیشتری در کمپ اماده شد. الان واحد حقوقی وزارت ورزش و اداره کل تربیت بدنی دنبال سند هستند. زمین آنجا برای مسکن و شهرسازی است. یک خانمی به من گفت آنجا جزو معارضین بوده است ولی آن خانم طرف حسابش مسکن و شهرسازی است نه ما چون سند به نام مسکن و شهرسازی است. آخرین خبری که دارم در حال صدور سند برای اداره کل ورزش و جوانان است. سپس آنها با یک قرارداد بلندمدت به استقلال واگذار می شود.

افتخاری افزود: اگر تا الان معارض داشت تا الان یک نامه آمده بود. کسی هم تا الان نیامده یک متر از کمپ را بگیرد و بگوید برای من است. آنجا با کاربری ورزشی به اداره کل ورزش و جوانان واگذار شده است.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره احتمال حضور فرهاد مجیدی در استقلال و نظر کمیته فنی و اینکه گفته می شود محمدرضا داورزنی و وزارت ورزش توصیه کرده اند مجیدی به کادر فنی اضافه شود، گفت: خیر. داورزنی راجع به مجیدی با من کوچکترین صحبتی نکرده است. وزارت ورزش هم با من درباره مجیدی صحبتی نداشته است. اگر کمیته فنی تشخیص بدهد که مجیدی هم جزو گزینه ها داشته باشد، آن زمان اختیار تام دارند که تصمیم بگیرند. ما هیچ دخالتی درباره مجیدی نداریم. این در حوزه اختیارات ما نیست. کمیته فنی اگر صلاح بداند این کار را می کند.

افتخاری درباره احتمال عقد قرارداد یک اسپانسر آلمانی گفت: این اسپانسر اعلام آمادگی کرده است. قرار شده ما پیشنهاد همکاری را به آنها بدهیم که داریم آنرا تهیه می کنیم. چون الان قرارداد داریم و نمی توانیم، تا پایان امسال نمی شود با این اسپانسر قرارداد بست.

وی در پاسخ به سئوالی درباره دستیار اسپانیایی شفر تصریح کرد: توافقی که با آقای شفر داشتیم این بود که دستیاران ایرانی داشته باشد ولی خودش به من گفت یک نفر در جامائیکا با من کار می کرد و کارم را یاد گرفته است و کار تاکتیکی مرا در زمین پیاده می کند. او حاضر است با قیمت مناسب حتی کمتر از دستیاران ایرانی با ما کند. به شفر گفتم جزو توافق ما نیست ولی شما آنرا به کمیته فنی معرفی کند.

افتخاری درباره اینکه آیا دستیاران تا دربی معرفی خواهند شد؟ اظهار کرد: به این بازی با فولاد که نمی رسند ولی ممکن است تا دربی مشخص شوند.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود کمیته فنی مستقل عمل نمی کند، گفت: کمیته فنی کاملا مستقل است و ما هم آنرا حمایت می کنند. اعضای کمیته فنی از بزرگاان و شناخته شدگان استقلال هستند. ما آنها را حمایت و تقویت می کنیم. این نوع کارها در گذشته در استقلال نبوده است و می خواهیم بر گردن کمیته فنی بیافتد.

مدیرعامل استقلال در مورد احتمال اضافه شدن اعضای جدید به کمیته فنی گفت: خیر کسی اضافه نمی شود مگر اینکه یکی از اعضای فعلی نیاید و استعفا بدهد تا نفر جدید جایگزین شود.

«امروز کمیته اخلاق علی چینی مربی سابق استقلال را به خاطر حضور در کلوپ شبانه محروم کرد. چرا همان موقع که چینی در استقلال بود باشگاه تصمیمی برای وی نگرفت؟» افتخاری در پاسخ به این سئوال گفت: آن موقع یک تصویر ویدئویی بیرون آمد که چینی منکر شد و حتی گفتند فوتوشاپ است! بعدا اعلام شد که ملاک کار و تصمیم گیری، گزارش نماینده حراست وزارت ورزش است. تا زمانی که برای نماینده حراست مسجل شود و یقین پیدا کند، طبیعی است که زمان برد ولی بعدا ایشان گزارشش را داده و آنها هم رسیدگی کردند. برای باشگاه ثابت نشده بود و ما هم شنیدیم. ممکن بود اینرا برایش درست کرده باشند و یا فوتوشاپ باشد. ما دادیم که تحقیق کنند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر زمان رسیدن مدارک پزشکی مجتبی جباری به شفر و اینکه در صورت فسخ قرارداد جباری، باشگاه باید غرامت بدهد؟ گفت: با دکتر نوروزی در اینباره صحبت کردم. دو جا دارند مدارک جباری را تهیه می کنند. یکی ایفمارک است که از جباری تست گرفته و یکی هم کلینیک باشگاه. فکر می کنم تا یکی دو روز دیگر گزارش پزشکی جباری به دست شفر می رسد. قرارداد جباری هم با استقلال بازی به بازی بوده است و اگر گزارشش منفی باشد، قراردادش فسخ شود.

افتخاری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر جوسازی بعضی از رسانه ها طی روزهای گذشته و منتشر شدن خبر برکناری اش که به نظر می رسد بی ارتباط با فعالیت بعضی از مدیران سابق باشگاه نیست، گفت: از این حرفها زیاد می زنند. یکبار چند ماه پیش آقایان را نصیحت کردم خودتان را به در و دیوار نزنید. من خودم تصمیم می گیرم بمانم یا بروم. مطمئن باشید ۴ سال دیگر در خدمتتان هستم! تا پایان دولت در خدمتتان خواهم بود.

وی درباره حضور بازیکنان جدید در استقلال در حالی که لیست این تیم پر است، گفت: بازیکنان فعلی در دو صورت از لیست کنار گذاشته می شوند؛ یا دچار مصدومیت طولانی مدت شوند و یا شفر بازیکنی را نخواهد. در اینصورت جا برای بازیکنان جدید باز خواهد شد.

مدیرعامل استقلال درباره شکایت بازیکنانی مثل تیموریان، برهانی و (در این هنگام افتخاری سئوال خبرنگار را قطع کرد و گفت) اگر بخواهید نام ببرید که باید اسم ۷۰ بازیکن را بگویید. کنفدراسیون آسیا در واکنش به شکایت این بازیکنان به فدراسیون فوتبال گفته است که رسیدگی کند. ما هم از فدراسیون خواستیم نامه شکایت آنها را به باشگاه بفرستد تا روی آن درخواست تجدیدنظر بدهیم.

افتخاری درباره اینکه شفر گفته بود دربی یک بازی عادی است، تاکید کرد: شفر از نظر امتیاز گفت وگرنه دربی بازی مهمی برای هواداران است. ما تلاش می کنیم استقلال بازی خوبی انجام بدهد. این مهم است که استقلال خوب بازی کند.

وی در ادامه وضعیت بلیت فروشی و درگیری با شرکت سابق بلیت فروشی را نامشخص دانست و گفت: از فدراسیون خواسته ایم تا وضعیت را مشخص کند. نمی دانیم برای بازی های بعدی ما باید بلیت بفروشیم یا بر اساس روال قبل این کار صورت می گیرد.

مدیرعامل استقلال درباره سکوت حسن زمانی بعد از استعفای علیرضا منصوریان گفت: در جلسه ای که اعضای هیات مدیره با وزیر ورزش داشتیم، آقای سلطانی فر به ایشان (زمانی) گفت که افتخاری سخنگو است و هیچکس دیگر صحبت نکند. زمانی حتی بعد از استعفای منصوریان هم مصاحبه کرده بود ولی وزیر در این جلسه از اعضای هیات مدیره خواست که مصاحبه نکنند.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود استقلال به اسپانسرهای قبلی خود ۳ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بدهکار است، گفت: ما به بعضی از اسپانسرها بدهکاریم ولی مبلغش اینقدرها نیست.

افتخاری در خصوص وضعیت مگویان مدافع ارمنی هم گفت: مگویان با ما قرارداد دارد و پولش را هم می گیرد ولی دنبال یک تیم هستیم تا مگویان به آن تیم برود و این بازیکن را آزاد کنیم. مبلغ قرارداد مگویان دو میلیارد نیست و کمتر است.