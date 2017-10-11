«هنوز نه…» دعوت جشنواره نیوزلندی را پذیرفت

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «هنوز نه...» به کارگردانی آرین وزیردفتری و تهیه کنندگی مشترک مجید برزگر و انجمن سینمای جوانان ایران تنها نماینده ایران در بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه Show me shorts نیوزلند است.
این جشنواره مهمترین جشنواره فیلم کوتاه در نیوزلند و از جمله جشنوارههایی است که برندگان آن به آکادمی اسکار معرفی میشوند .
دوازدهمین دوره این جشنواره از ۲۸ اکتبر برابر با ۶ آبان به طور همزمان در ۲۵ سینما در شهرهای مختلف نیوزلند برگزار خواهد شد و ۵۵ فیلم کوتاه از ۲۰ کشور در آن به رقابت میپردازند.
عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیهکننده: مجید برزگر، کارگردان: آرین وزیردفتری، بازیگران: فرهاد اصلانی، پانتهآ پناهیها، نویسندگان فیلمنامه: شادی کرم رودی و آرین وزیردفتری، بازیگر کودک: شرمینه شجاعی. مدیر فیلمبرداری: سینا کرمانیزاده، فیلمبردار: احسان رفیعیجم، طراح صحنه و لباس: منیر رضیزاده، طراح چهرهپردازی: مژگان بیگدلو، صدابردار: کامران کیانارثی، طراحی و ترکیب صدا: زهره علیاکبری، جلوههای ویژه بصری: محمد ثانیفر، اصلاح رنگ و نور: سینا کرمانیزاده، دستیار کارگردان: محمد صفرزاده، موسیقی: ادیب قربانی، عکاس: فرهاد یساولی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران.
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