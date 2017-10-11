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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۹:۱۹

«هنوز نه…» دعوت جشنواره نیوزلندی را پذیرفت

«هنوز نه…» دعوت جشنواره نیوزلندی را پذیرفت

«هنوز نه…» به کارگردانی آرین وزیردفتری در جشنواره فیلم کوتاه نیوزلند رقابت می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم کوتاه «هنوز نه...» به کارگردانی آرین وزیردفتری و تهیه کنندگی مشترک مجید برزگر و انجمن سینمای جوانان ایران تنها نماینده ایران در بخش رقابتی جشنواره فیلم کوتاه Show me shorts نیوزلند است.

این جشنواره مهمترین جشنواره فیلم کوتاه در نیوزلند و از جمله جشنواره‌هایی است که برندگان آن به آکادمی اسکار معرفی می‌شوند .

دوازدهمین دوره این جشنواره از ۲۸ اکتبر برابر با ۶ آبان به طور همزمان در ۲۵ سینما در شهرهای مختلف نیوزلند برگزار خواهد شد و ۵۵ فیلم کوتاه از ۲۰ کشور در آن به رقابت می‌پردازند.

عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از تهیه‌کننده: مجید برزگر، کارگردان: آرین وزیردفتری، بازیگران: فرهاد اصلانی، پانته‌آ پناهی‌ها، نویسندگان فیلمنامه: شادی کرم ‌رودی و آرین وزیردفتری، بازیگر کودک: شرمینه شجاعی. مدیر فیلمبرداری: سینا کرمانی‌زاده، فیلمبردار: احسان رفیعی‌جم، طراح صحنه و لباس: منیر رضی‌زاده، طراح چهره‌پردازی: مژگان بیگدلو، صدابردار: کامران کیان‌ارثی، طراحی و ترکیب صدا: زهره علی‌اکبری، جلوه‌های ویژه بصری: محمد ثانی‌فر، اصلاح رنگ و نور: سینا کرمانی‌زاده، دستیار کارگردان: محمد صفرزاده، موسیقی: ادیب قربانی، عکاس: فرهاد یساولی، محصول انجمن سینمای جوانان ایران.

کد مطلب 4110667

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