دیرباز: دولتمردان از ظرفیت روحانیون، نخبگان و رسانه استفاده کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آین الله عسگر دیرباز عصر شنبه در جلسه شورای اداری استان رهبری با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت نخبگان و دانشگاهیان در حل مشکلات کشور، اظهار کرد: دولتمردان از ظرفیت روحانیون، نخبگان، دانشگاهیان و رسانه‌ها به عنوان رابط بین مردم و دولت استفاده کنند.

وی با اشاره به ضرورت همکاری میان بخش‌های مختلف جامعه اظهار کرد: که با هدف جانمایی و انتقال برخی موضوعات در اذهان عمومی می‌توان از ظرفیت واسطه‌های اجتماعی، روحانیون، نخبگان و رسانه‌ها بهره گرفت.

آیت الله دیرباز افزود: این ارتباط دو سویه است و همان‌گونه که نخبگان و گروه‌های مرجع می‌توانند سیاست‌ها و برنامه‌های دولت را برای مردم تبیین کنند، باید مشکلات و مطالبات مردم نیز از طریق این افراد به گوش مسئولان رسانده شود.

ضرورت توجه به مسئله جوانی جمعیت

نماینده مردم آذربایجان ‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت نگاه بلندمدت در مدیریت کشور اظهار کرد: مسئول باید آینده را ببیند؛ تفاوت مسئول با یک فرد عادی این است که نباید تنها تا انتهای مسیر امروز را ببیند، بلکه باید آثار تصمیم‌های خود را در سال‌های آینده نیز ارزیابی کند.

وی با اشاره به برخی مسائل مهم کشور از جمله موضوع جمعیت افزود: در سال‌های گذشته نسبت به مسئله جمعیت هشدارهایی داده شد و امروز ضرورت توجه به این موضوع بیش از گذشته احساس می‌شود؛ بنابراین در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی باید نگاه آینده ‌نگر حاکم باشد.

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به تجربیات کشور در حوزه دفاعی خاطرنشان کرد: تدابیر و پیش‌بینی‌های انجام‌شده در حوزه دفاعی کشور موجب شده است جمهوری اسلامی ایران از ظرفیت‌های مناسبی برخوردار باشد و اگر برای آینده تدبیر نمی‌شد، شرایط امروز متفاوت بود.

آیت‌الله دیرباز در ادامه سخنان خود بر ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای مبادلات تجاری کشور تأکید کرد و گفت: طی سال‌های گذشته بخش قابل توجهی از مبادلات تجاری کشور به مسیرهایی مانند امارات و دبی وابسته شده است و تحولات اخیر نشان داد که باید برای مسیرهای جایگزین و متنوع تجاری از قبل برنامه‌ریزی کنیم.

ظرفیت های مرزی برای توسعه اقتصاد استفاده شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی افزود: این استان از ظرفیت کم‌نظیری در حوزه مرز و تجارت برخوردار است و باید از این ظرفیت برای توسعه اقتصادی استان و کشور استفاده شود.

نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ظرفیت مرز بازرگان و ارتباط استان با ترکیه اظهار کرد: باید ظرفیت مبادلات تجاری با کشورهای همسایه را افزایش دهیم و دستگاه دیپلماسی نیز می‌تواند در این زمینه به توسعه روابط اقتصادی و تجاری کمک کند.

آیت‌الله دیرباز ادامه داد: ظرفیت ‌های مرزی آذربایجان‌ غربی نباید صرفاً به‌عنوان یک تهدید دیده شود، بلکه می‌توان با برنامه‌ریزی و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این ظرفیت را به فرصتی برای توسعه اقتصادی، افزایش مبادلات و تقویت جایگاه استان در کریدورهای تجاری تبدیل کرد.

وی با اشاره به ظرفیت تردد کامیون‌ها در مرز بازرگان گفت: بر اساس اطلاعاتی که در سفر به ماکو مطرح شده، ظرفیت تردد روزانه کامیون‌ها در مرز ترکیه می‌تواند افزایش پیدا کند و لازم است ظرفیت‌های موجود با برنامه‌ریزی دقیق و همکاری دستگاه‌های مختلف فعال شود.