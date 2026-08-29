تعویض ۸ متر از خط انتقال فاضلاب خیابان نشاط اصفهان به پایان رسید

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی شکستگی خط انتقال فاضلاب با قطر ۵۰۰ میلی‌متر و نشت فاضلاب که روز گذشته به دنبال ریزش خاک در زیر شبکه‌های انتقال آب و فاضلاب و ایجاد حفره در خیابان نشاط اصفهان رخ داد، عملیات اصلاح و بازسازی خط بلافاصله در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: از ظهر روز گذشته پنج تیم عملیاتی شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان با همکاری شهرداری، به‌صورت شبانه‌روزی در محل حادثه حضور یافته و عملیات حفاری، خاکبرداری اطراف خط آسیب‌دیده و تعویض بخش شکسته خط انتقال فاضلاب را انجام دادند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به پایان عملیات تعویض خط فاضلاب تصریح کرد: در این عملیات، هشت متر از خط انتقال فاضلاب ۵۰۰ میلی‌متری تعویض و اصلاح شد و همزمان اقدامات لازم برای اصلاح بخش آسیب‌دیده خط انتقال آب شرب نیز انجام گرفته است.

شیشه‌فروش ادامه داد: در حال حاضر عملیات پرسازی، تحکیم و ایمن‌سازی محل در حال انجام است و با توجه به وجود شبکه‌های برق و گاز در محدوده، اقدامات ایمنی لازم برای جلوگیری از بروز حادثه در این شبکه‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

وی با بیان اینکه ایمنی شبکه برق از الزامات بازگشایی مسیر است، گفت: مقرر شده است برای انجام عملیات ایمن‌سازی، برق پست ۶۳ کیلوولت منطقه به‌صورت موقت توسط شرکت برق منطقه‌ای قطع شود تا عملیات تکمیل و ایمن‌سازی محل بدون ایجاد خطر انجام گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان خاطرنشان کرد: پس از اتمام عملیات پرسازی و تحکیم محل، ایمنی مسیر از سوی عوامل مربوطه بررسی و تأیید خواهد شد و پس از تأیید پلیس راهور درباره ایمنی تردد خودروها، بازگشایی محور خیابان نشاط عصر امروز انجام می‌شود.

شیشه‌فروش با اشاره به اقدامات انجام‌شده بلافاصله پس از وقوع حادثه گفت: روز گذشته در پی نشست زمین و ایجاد حفره در خیابان نشاط، عوامل مدیریت بحران، شرکت آب و فاضلاب، شهرداری منطقه، قطار شهری و پلیس راهور به محل اعزام شدند و ضمن ایمن‌سازی محدوده، برای پیشگیری از بروز حوادث احتمالی، محدودیت تردد خودروها در دو طرف خیابان توسط پلیس راهور اعمال شد.

وی تأکید کرد: با توجه به اهمیت پیشگیری از وقوع حوادث مشابه، بررسی وضعیت شبکه فاضلاب در طول مسیر نیز در دستور کار قرار گرفته است و تیم فنی شرکت آب و فاضلاب با استفاده از عملیات ویدئومتری و اسکن شبکه فاضلاب، وضعیت خطوط و نقاط آسیب‌پذیر را بررسی می‌کند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان همچنین به انجام عملیات حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان در محدوده خیابان نشاط اشاره کرد و گفت: با توجه به اجرای عملیات حفاری مترو در این مسیر، تیم کارشناسی در حال بررسی تأثیرات احتمالی عملیات حفاری بر وضعیت خاک و ریزش احتمالی در زیر خط انتقال فاضلاب است تا ضمن شناسایی عوامل مؤثر، اقدامات پیشگیرانه لازم برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی انجام شود.

شیشه‌فروش افزود: بررسی‌های فنی در این زمینه ادامه دارد و دستگاه‌های مسئول ضمن پایش مستمر شبکه‌های آب و فاضلاب و محدوده عملیات عمرانی، اقدامات لازم را برای تأمین ایمنی زیرساخت‌ها و پیشگیری از حوادث مشابه دنبال می‌کنند.