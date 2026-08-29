به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی کاظمی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانهای با اشاره به ضرورت انطباق با محدودیتهای منابع آبی افزود: اجرای روشهای نوین کشت شامل خشکهکاری و کشت روی پشته به روش آبیاری قطرهای (تیپ) با هدف ارتقای بهرهوری عوامل تولید در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.
وی با تبیین مزایای راهبردی این شیوهها در مقایسه با روشهای سنتی غرقابی تصریح کرد: کاهش مصرف آب، تغذیه بهینه و کودآبیاری منظم، کاهش شیوع آفات و بیماریها، بهبود تهویه و ساختمان خاک در کنار توسعه مناسب ریشه در کشت روی پشته، از نتایج مهم بهکارگیری این فناوریها است.
سلطانی کاظمی همچنین ادامه داد: علاوه بر موارد ذکر شده، صرفهجویی محسوس در مصرف بذر به عنوان یک نهاده استراتژیک در این روشها محقق میشود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تضمین امنیت غذایی و حرکت به سمت کشاورزی پایدار را از برنامههای اصلی این سازمان دانست و خاطرنشان کرد: اجرای موفقیتآمیز این الگوها توسط کارشناسان حوزه زراعت، امیدهای جدیدی را برای توسعه پایدار بخش کشاورزی در شرایط خشکسالی ایجاد کرده است و میتواند زمینه مناسبی را برای استمرار کشت برنج و سازگاری با کمآبی در سطح استان فراهم کند.
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