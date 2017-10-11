معرفی سردبیر جدید «همشهری محله»/ تعدیل نیرو منتفی است

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه سردبیر جدید نشریه «همشهری محله» صبح امروز با حضور خسرو طالبزاده مدیرمسئول موسسه مطبوعاتی همشهری در محل این نشریه در تهران برگزار شد.
در این مراسم «احمد جعفری چمازکتی» به عنوان سردبیر همشهری محله معرفی شد. وی مدیرعامل سابق پانا (خبرگزاری کانون دانش آموزی ایران) بوده و در سابقه وی فعالیت در خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)و نیز سردبیری برخی از جراید به چشم میخورد.
جعفری چمازکتی جایگزین محسن مهدیان شده است.
طالبزاده مدیرمسئول همشهری با بیان اینکه سردبیر جدید همشهری محله فعالیتهای متعددی در رسانهها داشته است با اشاره به روزنامهنگاران و نیروهای توانمندی که در همشهری محله فعالیت میکنند، تاکید کرد: حتماً از توان همه این نیروها در دوره جدید هم استفاده خواهد شد و قرار نیست هیچ نیرویی اینجا را ترک کند.
مدیرمسئول همشهری همچنین یادآور شد: باید خبرنگاران این مجموعه به تجهیزات صوتی و تصویری مجهز شوند و در پاسخ به دغدغه فعالان این مجموعه باید گفت از آنجا که همشهری محله دارای نیروهای بسیار خوب و توانمند از نظر گزارش نویسی است، هیچ تغییر نیروی انسانی در این مجموعه نخواهیم داشت و حتی ممکن است با توجه به برنامههایی که داریم، نیروهایی هم در صورت نیاز اضافه شوند.
وی در عین حال گفت: هر تغییر در رویکردهای مجموعه هم با حفظ نیروها و آموزش و تخصصی کردن نیروها خواهد بود.
احمد جعفری چمازکتی، سردبیر جدید همشهری محله هم در سخنانی با بیان اینکه شهادت میدهم آقای طالبزاده به این مجموعه نگاه مثبتی دارند و تلاش ایشان تقویت این نشریه است، گفت: انتظاراتی از بنده در وهله اول و سپس از شما دارند و تلاش میکنیم راههای نوینی را در این مجموعه بکار گیریم. امیدوارم بتوانیم در کنار کادر تحریریه توانمند این نشریه، جایگاه آن را ارتقا دهیم.
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