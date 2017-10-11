به گزارش خبرگزاری مهر، مجله شبانه «چشم شب روشن» با محوریت فرهنگ و هنر امشب چهارشنبه ۱۹ مهرماه در بخش سینما میزبان محمدمهدی حیدریان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی خواهد بود.

اکبر نبوی منتقد سینما و کارشناس حوزه فرهنگ در برنامه امشب در گفتگو با رییس سازمان سینمایی درباره چشم انداز سینمای ایران گفتگو خواهد کرد.

مجله شبانگاهی «چشم شب روشن» به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.