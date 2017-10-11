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۱۹ مهر ۱۳۹۶، ۱۲:۳۸

رییس سازمان سینمایی به تلویزیون می‌رود

رییس سازمان سینمایی به تلویزیون می‌رود

محمدمهدی حیدریان رییس سازمان سینمایی مهمان امشب مجله شبانگاهی شبکه چهار سیما می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله شبانه «چشم شب روشن» با محوریت فرهنگ و هنر امشب چهارشنبه ۱۹ مهرماه در بخش سینما میزبان محمدمهدی حیدریان معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان سینمایی خواهد بود.

اکبر نبوی منتقد سینما و کارشناس حوزه فرهنگ در برنامه امشب در گفتگو با رییس سازمان سینمایی درباره چشم انداز سینمای ایران گفتگو خواهد کرد.

مجله شبانگاهی «چشم شب روشن» به تهیه‌کنندگی امیر قمیشی و با اجرای محمد صالح علا کاری از گروه ادب و هنر شبکه چهار سیما است و شنبه تا چهارشنبه ساعت ۲۳ از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

کد مطلب 4111026

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