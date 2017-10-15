فقط اسکلتی از شهرداری عسلویه باقی مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم عباس زاده صبح یکشنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهر عسلویه بر لزوم مشورت با مردم و معتمدین و درمیان گذاشتن مشکلات شهرداری برای پیشرفت و رفع موانع شهر تاکید کرد.

شهردار عسلویه با اشاره به اینکه درآمد شهرداری نباید تنها متکی به عوارض گرفتن از مردم باشد تصریح کرد: شهرداری و شهردار موفق کسی است که بتواند درآمد پایدار داشته باشد و از راه‌های مختلف کسب درآمد کرده و در این زمینه برنامه ریزی دقیقی داشته باشد.

عباس‌زاده با بیان اینکه شهرداری عسلویه تشییع جنازه و تدفین شده وتنها اسکلت آن باقی مانده است گفت: ٣٨ میلیارد بدهی ثبت شده و دو میلیارد بدهی ثبت نشده روی دوش مجموعه شورا و شهرداری عسلویه باقی مانده است که باعث شده بسیاری از پروژه‌ها به کندی پیش برود.

وی ضمن گلایه از حضور کم مردم در جلسات شورای برنامه‌ریزی و توسعه شهر افزود: شورا و شهرداری عسلویه برای پیشرفت نیازمند مشارکت بیشتر مردم، معتمدین، دانشجویان و فرهیختگان شهر عسلویه است تا بتواند برای پیشرفت و به سرانجام رساندن اهداف خود، از نظرات و رهنمودهای ایشان استفاده کند.

نشست شورای برنامه ریزی و توسعه شهر عسلویه با حضور رئیس و اعضای شورای اسلامی و معتمدین شهر در محل سالن جلسات شهرداری عسلویه برگزار شد.