۶هزار متقاضی نوسازی بیش از یکسال است در صف وام منتظر مانده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، عباداله فتح اللهی در هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن ارائه نقدها و دیدگاه های متنوع و متفاوت در حوزه نوسازی بافت های فرسوده را یک سرمایه مهم دانست و تصریح کرد: سازمان نوسازی از نقدها استقبال می کند چرا که فلسفه وجودی این سازمان در ابتدا نوسازی فکر و اندیشه و سپس نوسازی برنامه، طرح، اقدام و پروژه است.

فتح اللهی با بیان این که تلفیق بهینه راهکارهای اجرایی نشأت گرفته از دیدگاه های مختلف، یکی از مهم ترین هنر مدیران اجرایی است، یادآور شد: در شهر تهران ۱۴۹ محله فرسوده وجود دارد که هر کدام ویژگی های فرهنگی، اجتماعی، قومی، اقتصادی و ... متفاوت و خاص خود را دارند و روش های اقدام متفاوتی را در حوزه اجرا به ما دیکته می کنند، لذا ضروری است در عین حفظ وحدت رویه عمومی، تکثر در روش های اجرایی را بتوان به نحو شایسته در حین اقدام عملیاتی کرد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با اشاره به مسئولیت ۳۲ دستگاه اجرایی در حوزه نوسازی خاطرنشان کرد: یکی از اقدامات قابل تقدیر در دولت فعلی، راه اندازی ستاد بازآفرینی بود که می توان آن را گامی مؤثر برای دستیابی به مدیریت هماهنگ چند بعدی و پیچیده بازآفرینی در محلات هدف دانست.

وی در این باره متذکر شد: هنوز به بخشنامه، دستورالعمل و یا شیوه نامه ای مدونی که وزارتخانه های عضو این ستاد به منظور راهبری و راهنمایی به دستگاه های زیرمجموعه خود ابلاغ کرده باشند، دسترسی پیدا نکردیم اما امیدوار هستیم این روش صحیح اقدام در حوزه نوسازی بافت های فرسوده هر چه سریع تر سیر تکاملی خود را بپیماید.

فتح اللهی گفت: وقتی در محله ای تولید مسکن می کنیم، آن محله به لحاظ سرانه های خدماتی فقیرتر از قبل می شود، مسئولیت مرتفع کردن فقر سرانه های خدماتی در بافت های فرسوده با چه کسی است؟ آیا این کمبود را نیز ساکنین باید جبران کنند در حالی که این افراد خود نیازمند حمایت و توجه ویژه هستند!

دبیر ستاد بازآفرینی کلانشهر تهران با اشاره به تجربیات نوسازی در محلات خوب بخت، مینابی و اتابک در منطقه ۱۵، یادآور شد: سازمان نوسازی با رویکرد محله محور در نوسازی این محلات ورود پیدا کرد اما زمانی که فضای فرهنگی، فضای آموزشی، فضای سبز، فضای درمانی، خدماتی و ... باید ساخته می شد هیچ کدام از نهادهای مسئول پای کار نیامدند و خروجی کلیه زحمات کشیده شده در راستای نوسازی محله، منجر به تراکم بالای جمعیت، فقر سرانه های خدماتی و نارضایتی ساکنان شد.

مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران با بیان این که مدیریت هماهنگ را ضرورت توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، ملاحضات انسانی و ارتقاء کیفیت زندگی می دانیم، تصریح کرد: این امر در کلان با هماهنگی دولت مرکزی و دولت محلی و حضور مؤثر قوه مقننه، قضائیه و ... در چارچوب ستاد بازآفرینی محقق شده است که امیدوار هستیم با ترکیب حضور این دستگاه ها و نهادهای محلی و مدنی، مأموریت اجرایی معین شده در مسیر صحیح تکامل یابد.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران درادامه سخنان خود به مصوبه دولت مبنی بر اعطای سالانه ۳۰۰ هزار وام به ساکنان بافت های فرسوده با محوریت تولید مسکن اشاره کرد و گفت: بر اساس گزارش سازمان مدیریت، عملکرد ۴ سال گذشته در این حوزه تنها حدود ۳۸ هزار وام است که این فاصله، فاصله عمیقی است و موجب مخدوش شدن اعتماد متقاضیان نوسازی در بافت های فرسوده می شود.

وی در این باره افزود: ما بنا بر این مصوبات، دفاتر خدمات نوسازی را به منظور راهنمایی متقاضیان نوسازی در محلات فرسوده توجیه می کنیم و آن ها نیز به تبع اقدام به ارائه مشاوره، توجیه و آگاه سازی ساکنان نسبت به مصوبات نوسازی می کنند؛ اما همین الان در تهران قریب به ۶ هزار نفر بیشتر از یکسال است که در صف بانک های عامل برای اخذ وام نوسازی منتظر مانده اند.

فتح اللهی ضمن اشاره به یکی از محورهای هفدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران که به موضوع توسعه سرمایه گذاری در بافت های فرسوده می پرداخت، عنوان کرد: همگی از بخش خصوصی، مشارکت و نهادهای توسعه گر صحبت می کنیم اما تاکنون روش مدونی برای حمایت از نهادهای توسعه گر ارائه نشده است و بانک های ما فقط مالکین بافت فرسوده را برای وام دادن به رسمیت می شناسند اما برای نهادهای توسعه گر هیچ گونه وام یا تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار کلانشهر تهران تأکید کرد: ضروری است سیاست هماهنگ و متوازنی برای ورود سرمایه گذاران به بافت های فرسوده تنظیم شود تا سرمایه گذاران رغبت بیشتری برای سرمایه گذاری در این بافت ها داشته باشند.



