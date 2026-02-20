امام جمعه اردبیل: ترامپ فقط یک راه دارد، توافق با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در خطبه های این هفته نماز جمعه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری اظهار کرد: سخنرانی مقام معظم رهبری در دیدار اهالی تبریز یک شاهکار خطابی، سیاسی و مدیریتی بود این خطابه تماماً جلوه اقتدار و درایت بود و علت آن ، این است حضرت آقا دشمن را کاملاً می‌شناسد و می‌داند کوچک‌ترین انفعال در برابر این دشمن او را در حد اعلی جری خواهد ساخت این خطابه اقتداء کامل به جدش سیدالشهداء بود آن حضرت در محاصره کامل قرار داشت اما از فتح و ظفر صحبت می‌کرد و می فرمود: من لحق بی فقد استشهد و من لم یلحق لم یدرک الفتح (هر کس به من ملحق شود شهید می شود و هر کس به من ملحق نشود فتح و ظفر را از دست خواهد داد)

وی در بخش دیگر از خطبه ها با خطاب قرار دادن سلطنت طلب های خارج نشین افزود: سلطنت طلب‌ها اگر دنبال عزت ایران و ایرانی هستند باید در صف مقدم حمایت از انقلاب و رهبر انقلاب باشند ولی آنچه در کلّه آنها نیست عزت ایران است و الّا از ترامپ نمی‌خواستند که هرچه سریع‌تر به ایران حمله کند یکی از بدبخت‌های آنها که سابقاً در ایران هنرپیشه بود به خبرنگار می‌گوید لحظه لعنتی حمله به ایران توسط آمریکا کی خواهد رسید؟ بی‌صبرانه منتظریم! او منتظر کشتار هموطنان خود و منتظر غارت ثروت ملت خودش است.

وی افزود: ترامپ این هفته اعلام کرد ۵۰ میلیون بشکه نفت ونزوئلا را برداشتیم و در دنیا فروختیم او باید بگوید ۵۰ میلیون نفت ملت ونزوئلا را دزدیدیم او به دزدی خود افتخار می‌کند و اگر به کشور ما دست پیدا کند قطعاً با همان فرمان حرکت خواهد کرد.

نماینده ولی فقیه در استان اردبیل گفت: من سخنی با سلطنت طلب‌ها دارم آیا شما عاشق ایران هستید یا عاشق سلطنت و ریاست؟ حتماً می‌گویند ما عاشق ایران، پیشرفت ایران و اقتدار ایران هستیم و سلطنت را، راهی به این هدف می‌دانیم در آن صورت شما باید در صف اول موافقان انقلاب اسلامی باشید نه در صف مخالفین چون ایران در هیچ دوره‌ای مثل دوران انقلاب عزت و اقتدار ندیده است.

آیت الله عاملی ادامه داد: اقتدار علمی که بعد از انقلاب درست شده در تاریخ ایران بی‌نظیر است آخرین آن تسخیر فضا و تثبیت حقوق فضایی ایران و دستیابی به مالکیت عرصه فضایی خاص با ماهواره‌ای است که ما را از این به بعد از اجاره ماهواره‌های بیگانه بی‌نیاز می‌کند.

وی افزود: اقتدار صنعتی که بعد از انقلاب درست شده هزار یک آن در زمان شاه نبود حتی یک شهرک صنعتی نداشتند الان ۸۱۶ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی با هزاران کارخانه فعال است و به همین جهت آمریکا در تحریم به نقطه مطلوب خود نمی‌رسد.

عضو مجلس خبرگان رهبری خاطر نشان کرد: اقتدار نظامی بعد از انقلاب اسلامی به حدی است که باید از آن با انفجار در تکنولوژی نظامی یاد کرد آن هم در محاصره تکنولوژی؛ در زمان شاه اصلاً به ذهن کسی خطور نمی‌کرد که ایران زمانی قدرت ساخت موشک‌هایی پیدا کند که اسرائیل، اروپا و آمریکا را زمین گیر کند و وادار به التماس به آتش بس کند در زمان شاه اصلاً به ذهن کسی نمی‌رسید که ایران زیردریایی‌های مخوف با اژدرهای وحشتناک محفوف به حباب بسازد.

آیت الله عاملی ادامه داد: در زمان شاه به ذهن کسی نمی‌رسید که ایران زمانی پهبادهایی بسازد که رئیس جمهور آمریکا با صراحت بگوید ما باید پهبادهایی مثل پهبادهای ایران بسازیم. در زمان شاه کسی تصور نمی کرد که زمانی خواهد آمد که سپاه معظم ما در برابر ناوهای آمریکا تنگه هرمز را ببندند و آمریکا هیچ کاری نتواند بکند. در حال حاضر نیز ترامپ در مقابل ایران تنها یک راه دارد و آن توافق با ایران است.