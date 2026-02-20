  1. هنر
  2. رادیو و تلویزیون
۱ اسفند ۱۴۰۴، ۱۵:۳۵

«مسجد ایرانی» به «کافه مستند» می‌آید

مستند «مسجد ایرانی» یکم اسفند در برنامه «کافه مستند» روی آنتن شبکه افق می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برنامه، همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان، قسمت ۳۶ از برنامه «کافه مستند»، به نمایش مستند «مسجد ایرانی» به نویسندگی، کارگردانی و تهیه‌کنندگی پژمان مظاهری‌پور اختصاص دارد.

بدین ترتیب این اثر جمعه ۱ اسفند حوالی ساعت ۲۳ از شبکه افق پخش می‌شود و پس از آن محسن یزدی مجری برنامه با کارگردان و مهدی انصاری منتقد به گفتگو می‌نشیند.

مستند «مسجد ایرانی» به تاریخچه معماری و ساخت مساجد در ایران می‌پردازد.

همچنین مسترکلاس مصطفی رزاق‌کریمی با عنوان «کیارستمی از خاطراتی برای تمام فصول می‌گفت» بخش‌ بعدی برنامه را تشکیل می‌دهد.

فصل دوم برنامه «کافه مستند» با اجرای محسن یزدی، تهیه‌کنندگی مهدی انصاری و سردبیری نگین ریاضی در حال پخش است که هر جمعه ساعت ۲۳ روی آنتن می‌رود و تکرار آن شنبه ساعت ۱۴ است.

کد خبر 6754577
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

