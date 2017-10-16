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۲۴ مهر ۱۳۹۶، ۱۱:۲۵

ایکاردی: گفته بودم گل می‎زنم/ احساسم غیر قابل توصیف است

ایکاردی: گفته بودم گل می‎زنم/ احساسم غیر قابل توصیف است

مائورو ایکاردی که در دربی دلامادونینا هت‌تریک کرد و باعث پیروزی تیمش مقابل میلان شد از احساسش از گلزنی در این بازی گفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مائورو ایکاردی، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال اینتر، در دربی دلامادونینا در آخرین دقایق مقابل میلان یک ضربه پنالتی زد و آن را تبدیل به گل کرد تا هت‌تریک کرده باشد.

او بعد از بازی به مدیاست پریمیوم گفت: این که توپ مسابقه را به خانه ببری احساس فوق‌العاده‌ای دارد. نمی‎توانم آن را توصیف کنم. با برخی از هم‎تیمی‎هایم صحبت می‎کردم و گفته بودم که باید در این بازی گل بزنم. به همین دلیل این توپ را با خودم نگه می‌دارم.

او در ادامه گفت: درباره من انتقادات زیاد است، اما توجهی به آن‌ها ندارم و کارم را در زمین بازی می‌کنم. به تیمم کمک می‌کنم و گل می‎زنم. همیشه نمی‎توانی گل بزنی، البته. برای خودم خوشحالم، برای اینتر هم همین طور. این پیروزی از همه چیز مهم‌‎تر بود. 

کد مطلب 4115343

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