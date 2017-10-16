به گزارش خبرگزاری مهر، مائورو ایکاردی، مهاجم آرژانتینی تیم فوتبال اینتر، در دربی دلامادونینا در آخرین دقایق مقابل میلان یک ضربه پنالتی زد و آن را تبدیل به گل کرد تا هت‌تریک کرده باشد.

او بعد از بازی به مدیاست پریمیوم گفت: این که توپ مسابقه را به خانه ببری احساس فوق‌العاده‌ای دارد. نمی‎توانم آن را توصیف کنم. با برخی از هم‎تیمی‎هایم صحبت می‎کردم و گفته بودم که باید در این بازی گل بزنم. به همین دلیل این توپ را با خودم نگه می‌دارم.

او در ادامه گفت: درباره من انتقادات زیاد است، اما توجهی به آن‌ها ندارم و کارم را در زمین بازی می‌کنم. به تیمم کمک می‌کنم و گل می‎زنم. همیشه نمی‎توانی گل بزنی، البته. برای خودم خوشحالم، برای اینتر هم همین طور. این پیروزی از همه چیز مهم‌‎تر بود.