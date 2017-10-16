سه کتاب صوتی و یک نمایشنامه رادیویی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل هنرهای نمایشی رادیو، آیین رونمایی از سه کتاب صوتی به نام های «آشنای دریا»، «خوشبوترین گل سرخ برای من» و «نوعروس» و همچنین یک نمایشنامه رادیویی به نام «نامه‌ای به سناتورها» با حضور سردار علی‌اصغر محسن‌شیخی مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس استان تهران، علی‌اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، امیر حمیدرضا گرامی رییس سازمان ادبیات و تاریخ دفاع مقدس، مریم مجتهدزاده رییس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس، سردار مجید هاشمی دانا معاون روابط عمومی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس، حجت الاسلام دانش رییس عقیدتی سیاسی بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس، محمدرضا قربانی مدیرکل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش و جمعی از مدیران و هنرمندان در موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.

علی اصغر جعفری مدیرعامل موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در آغاز این مراسم به سخنرانی پرداخت و اظهار کرد: صدای جمهوری اسلامی در دوران دفاع مقدس همپای رزمندگان پیش رفت. رزمندگان و خانواده ها با رادیو انس گرفته بودند و رادیو، رسالت خود را در بحث همراهی، انتقال روحیه و انتشار اخبار به خوبی انجام داد.

وی ادامه داد: نمایش رادیویی یکی از بخش های موثر و تاثیرگذار بوده و هست. نمایشنامه نیز از جمله ظرفیت های رادیو در حوزه دفاع مقدس است. بهترین سوژه های دفاع مقدس با همکاری هنرمندان به شکل نمایش رادیویی درآمده و تاثیرگذار بوده و هر چه بیشتر جلو می رویم نمایش رادیویی توانسته به مباحث عمیق تر و لایه های موثرتر دفاع مقدس بپردازد.

جعفری با اشاره به روز عصای سفید، اذعان کرد: بخشی از جامعه کشورمان از نعمت خواندن محروم هستند، از این رو تمام دست‌اندرکاران و هنرمندان اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با تهیه کتاب‌های صوتی دفاع مقدسی، این آثار را به روشندلان کشور تقدیم می‌کنند.

در این مراسم مریم مجتهدزاده رییس سازمان نشر آثار و ارزش های مشارکت زنان در دفاع مقدس اظهار کرد: رسانه نقش بسیار زیادی در ترویج فرهنگ دفاع مقدس دارد و برای انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل بعدی باید از قالب هنر استفاده کنیم.

وی با بیان این که رسانه ها افکار عمومی را شکل می‌دهند، گفت: نسل جوان باید از وقایع و رخدادهای دوران دفاع مقدس مطلع شود و همچون الگو از آن روزها درس بگیرد. جوانان امروز اگر بدانند که چه گذشته پرافتخاری داشته‌اند، به طور قطع آینده پر افتخاری را رقم خواهند زد.

مجتهدزاده تصریح کرد: اگر نقش زنان در دوران دفاع مقدس را ما بر جسته نکنیم، مغفول باقی می‌ماند و این کم‌کاری‌ها زمینه را برای سیاه‌نمایی ایجاد می‌کند. هر زمان که ما کمتر به موضوعی ورود کنیم، دشمن از همان موضوع نفوذ می‌کند.

وی درباره تولیدات اداره کل هنرهای نمایشی درباره زنان و دفاع مقدس گفت: من به شدت تحت تاثیر این آثار قرار گرفتم به طوری که مرا به فضای دوران دفاع مقدس برد. اتفاقاتی که در آن دوران رخ داده است می بایست برای نسل جوان ما بازسازی شود که در این زمینه بیشترین نقش را هنرمندان ایفا می کنند و خدا را شاکرم که شما هنرمندان خوب رادیو در قالب نعمتی که خداوند در کلام شما قرار داده است، توانستید آن را بیان کنید.

محمدرضا قربانی مدیر کل هنرهای نمایشی و رادیو نمایش از دیگر سخنران‌های این مراسم، اظهار کرد: حوزه ادبیات داستانی و ادبیات نمایشی دفاع مقدس در سال‌های اخیر بسیار فعال و موثر بوده است و همین امر سبب شده تا این منابع بتوانند دستمایه تولید آثار هنری در همه زمینه ها باشند. موضوع مشارکت زنان در دفاع مقدس از جمله موضوعاتی است که در ادبیات دفاع مقدس مغفول واقع شده است اما ارتباط ما با سازمان حفظ نشر آثار و مشارکت زنان در دفاع مقدس باعث شد تا فصل جدیدی را در تولیدات نمایشی مرتبط با دفاع مقدس آغاز کنیم و سعی و تلاش ما تعامل و استمرار این همکاری است.

تولید ۴۱۱ قطعه نمایش در ۶ ماه گذشته درباره دفاع مقدس

قربانی با بیان گزارشی از تولیدات ۶ ماه گذشته رادیو نمایش در حوزه دفاع مقدس، عنوان کرد: در ۶ ماه گذشته تولیدات آثار نمایشی در حوزه دفاع مقدس بالغ بر ۱۱ هزار و ۸۲۵ دقیقه در قالب ۴۱۱ قطعه نمایش بوده است.

وی افزود: حدود یک ماه گذشته نیز با حضور سردار کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس ۲۷ مجموعه از تولیدات رادیو نمایش مرتبط با دفاع مقدس رونمایی شد.

قربانی به معرفی آثار جدید و تولیدات مرتبط با موضوع زنان و دفاع مقدس پرداخت و عنوان کرد: همان طور که مرزهای جغرافیایی کشور نیاز به پاسداری و حراست دارد، مرزهای فرهنگی نیز، نیازمند پاسداری است و پاسداران مرزهای فرهنگی، هنرمندان کشورمان هستند.

در این مراسم هنرمندان رادیو نمایش نظیر فریبا متخصص، صفا آقاجانی و رامین پورایمان نیز حضور داشتند. همچنین بخش هایی از تولیدات اداره کل نمایشی توسط رویا فلاحی، نوشین حسن زاده و سعیده فرضی بصورت زنده و همزمان در سالن اجرا شد.

در پایان این مراسم کتاب‌های صوتی «آشنای دریا»، «خوشبوترین گل سرخ برای من» و «نوعروس» و نمایشنامه رادیویی «نامه‌ای به سناتورها» رونمایی شد.