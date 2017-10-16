به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، غلامعلی خوشرو روز دوشنبه در کمیته خلع سلاح و امنیت بین المللی سازمان ملل متحد افزود: برجام یک سند معتبر بین‌المللی است نه یک موافقتنامه دوجانبه که بتوان آن را به صورت یک طرفه لغو کرد.

وی ادامه داد: ادعای رئیس جمهوری آمریکا در مورد عدم پایبندی ایران هیچ گونه مبنا، اعتبار و صحت بین المللی ندارد و درخواست آمریکا برای تبدیل محدودیت های موقت ایران به محدودیت های دائمی، نه تنها با روح و متن برجام، بلکه با حق مسلم کشورهای عضو ان. پی. تی نیز در تعارض است.

نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد اضافه کرد: آمریکا به غلط و به صورت یکجانبه اعلام می کند که ایران روح برجام را نقض کرده است و برای به اصطلاح حفظ روح برجام، می‌خواهد کل آن را نابود کند.

خوشرو با بیان این که آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها نهاد صالح برای راستی آزمایی پایبندی ایران به تعهدات هسته ای خود تحت برجام است، تصریح کرد: طبق بیانیه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۷ مدیرکل این آژانس، ایران به کلیه تعهدات خود در برجام عمل کرده است.

وی تاکید کرد: این درحالی است که از همان ابتدا، اجرای تعهدات از سوی آمریکا ناکافی بوده و در چندین مورد به ویژه در دوره دولت فعلی، این کشور روح و متن برجام را نقض کرده که ایران این موارد را نزد کمیسیون مشترک برجام ثبت کرده است.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل با اشاره به بیانیه اخیر کشورمان در مورد برجام اعلام کرد: برجام یک سند معتبر بین المللی است که نمی توان آن را مورد مذاکره مجدد یا تغییر قرار داد.

خوشرو خاطرنشان کرد: ایران نخستین کشوری نخواهد بود که از برجام خارج می شود، ولی چنانچه حقوق و منافع آن وفق برجام مورد توجه قرار نگیرد، ایران اجرای تمامی تعهداتش را متوقف خواهد کرد.

وی با تقدیر از تمامی دولت‌هایی که خواستار تداوم اجرای برجام شده اند، گفت: جامعه بین المللی با تداوم پشتیبانی از برجام نبایستی به رئیس جمهور امریکا اجازه دهند که با تضعیف برجام، دکترین خروج از تعهدات بین‌المللی را در روابط بین الملل تقویت کند.

نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد همچنین با ابراز نگرانی عمیق نسبت به روند رقابت هسته ای جدید و نوسازی سلاحهای هسته ای و اشاره به آثار مخرب آنها بر صلح و امنیت بین المللی اظهار کرد: این روندها زمانی که یک کشور هسته ای خاص نیز به دنبال سلاح های هسته ای بیشتر است، باعث نگرانی بیشتر می شوند.

خوشرو افزود: نکته طنز آنجاست که پس از ۷۰ سال اقدام نکردن در زمینه خلع سلاح هسته ای، هم اکنون آمریکا اعلام می کند که پیشرفت در این زمینه با صبر بیشتر به دست می آید!

وی با تبیین خطر سلاح های هسته ای رژیم صهیونیستی که همچنان تهدیدکننده صلح و امنیت منطقه و فراتر از آن است، اعلام کرد: اتخاذ اقدامات جدی خلع سلاح هسته ای در خاورمیانه بیش از هر زمان دیگری حیاتی است و بایستی اقدامات عملی برای ایجاد یک منطقه عاری از سلاح های هسته ای در خاورمیانه اتخاذ شود.