ارتباطات اقتصادی ایران و روسیه باید همپای رابطه سیاسی گسترش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از بازگشت از سفر به روسیه برای شرکت در اجلاس بین المجالس در بدو ورود به تهران در جمع خبرنگاران گفت:این سفر برای شرکت در اجلاس اتحادیه امنیتی منطقه که در آن عضو نبودیم صورت گرفت؛ اما به عنوان مهمان ویژه دعوت شدیم‌.

رئیس مجلس ادامه داد: حضور در این اجلاس فرصتی برای گفتگو با مقامات کشورهای مختلف به وجود آورد.

وی اظهار داشت: با توجه به حساسیت منطقه حضور در اجلاس امنیتی اقدامی به موقع برای رایزنی های مشترک بود.

لاریجانی اظهار داشت: در بین المجالس هم با توجه به اینکه تنوع دینی و قومی دستاویزی برای بحران هاست این مسائل بررسی شد.

وی ادامه داد: حضور ما در اجلاس مصادف شد با اظهارات امریکایی ها که با زبانی دریده بیان شد و ندیدم در این اجلاس کسی تمجیدی از اظهارات رئیس جمهور امریکا کند. اما بر عکس همه از رفتار صبورانه و حکیمانه جمهوری اسلامی تمجید می کردند که مطابق تعهدات خود عمل کرده است. سران کشورهای اروپایی، افریقایی و آسیایی که با آن ها صحبت می کردم معتقد بودند ایران رفتار سنجیده ای داشته است.

لاریجانی اظهار داشت: این سفر مجالی بود تا با مقامات روسیه صحبت کنیم. با آقای پوتین هم در مورد قرار دادهای مهم و پروژه های مهم صحبت شد. برای ما مهم است ارتباطات اقتصادی ما با روسیه هم پای ارتباطات سیاسی مان صعود داشته باشد.

رئیس مجلس افزود: با روسای ۱۷ تا ۱۸کشور صحبت کردم فضای خوبی برای ارتباط با ایران وجود دارد. همچنین در این سفر در مورد بحران های منطقه ای صحبت شد.

لاریجانی در مورد جزئیات مذاکراتش با پوتین گفت: آقای پوتین از مذاکرت استانه یاد کرد و نکاتی را برای تعمیق این مسیر و ایجاد فضای امن تر در منطقه گفت.

وی تاکید کرد: امیدوارم مسیر انتخاب شده ایران با فکر دنبال شود و ادامه یابد زیرا این مسیر سنجیده است.

لاریحانی اظهار داشت: ممکن است برخی مقامات کشورهای مختلف در نطق های سیاسی رسمی به خاطر فشار ها امریکا صحبت نکنند اما در جلسه خصوصی یکی از کشور های نزدیک به امریکا می گفت امریکا نقش شیطان را بازی می کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد همکاری ایران، ترکیه و روسیه در بحران سوریه گفت: بسیاری از کشورها همکاری ایران، ترکیه و روسیه در حل مشکلات سوریه را همکاری خوب دانستند و برخی از کشور ها نیز خواستار اضافه شدن به این ترکیب بودند.