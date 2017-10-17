به گزارش خبرگزاری مهر، وویژنیخ ژسنی، دروازهبان اهل لهستان تیم فوتبال یوونتوس، مدعی شده زمانی که در لیگ برتر انگلیس و در آرسنال بوده هیچ پیشرفتی نکرده است. او بعد از گذراندن ۲ سال به عنوان بازیکن قرضی در رم، به غول ایتالیا پیوست و پیش از آن هم از سال ۲۰۰۶ به خدمت تیم فوتبال آرسنال در آمده بود و برای مدتی طولانی دروازهبان شماره یک این تیم بود.
او اخیرا در گفتگویی با روزنامه انگلیسی ایندیپندنت گفت: به نظرم به طور کل در ایتالیا مربیان بسیار تاکتیکیتر از انگلیس هستند. چه لوسیانو اسپالتی در رم و چه ماکس آلگری در یووه به من نشان دادند که آماده شدن برای بازیها در ایتالیا با انگلیس متفاوت است. اینجا در تمام مدت هفته برای قرار گرفتن مقابل حریف آینده تمرین میکنی و خودت را شکل میدهی. در آرسنال اما فقط از نظر فیزیکی برای هر بازی آماده میشدیم. در ایتالیا فیلمهای بازیها دیده میشود، آنالیز میشود و قبل و بعد از هر بازی مشکلات را بررسی میکنند. بررسی میکنند که چه تاکتیکی جواب داد و چه تاکتیکی نه.
دروازهبان سابق آرسنال در ادامه گفت: در آرسنال با مربیان بزرگی کار کردم، در رم هم همین طور، اما مدرسه دروازهبانی در ایتالیا بسیار متفاوت است. تکنیکیتر است و توجه بیشتری به آن میشود و همیشه جزئیات در نظر گرفته میشوند. من از سنین جوانی بازی در آرسنال را شروع کردم و هرچه بیشتر بازی کنی تجربه بیشتری کسب میکنی. اما صادقانه بگویم، از نظر تاکتیکی نمیتوانم بگویم در آرسنال پیشرفتی داشتم و پیشرفتم از زمانی که به رم رفتن آغاز شد. در دو سال و نیمی که به سری آ آمدم توانستم پیشرفت خوبی داشته باشم و این به لطف مربیان این لیگ است.
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