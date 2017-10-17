رئیس حوزه هنری خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مومنی شریف در حکم انتصاب حجت‌الاسلام و المسلمین آقای سیدشهاب‌الدین طباطبائی به سمت ریاست حوزه هنری استان خوزستان آورده است: با عنایت به سوابق و شایستگی‌های حضرتعالی و به پیشنهاد مدیرکل محترم امور استان‌ها و مجلس حوزه هنری به موجب این حکم برای مدت سه سال به‌عنوان رئیس حوزه هنری استان خوزستان منصوب می‌شوید.

در این حکم عنوان شده است: اهمیت استان پرافتخار خوزستان در طول تاریخ اهمیتی است راهبردی و غیرقابل انکار؛ به‌ویژه فداکاری، مقاومت و حماسه‌های مردم این سامان در روزگار انقلاب اسلامی و در هشت سال دفاع مقدس فصل درخشانی است در مجموعه افتخارات ایران اسلامی که علی‌رغم تلاش‌های صورت‌گرفته حق آن در حوزه ادب و هنر چنان که باید ادا نشده است. اینک از جنابعالی که فرزند آن دیارید و بر مسائل و حساسیت‌های آن بهتر واقفید، انتظار می‌رود حوزه هنری خوزستان را به جایگاهی در خور شأن خوزستان بزرگ برسانید. امید است در طول دوران مدیریت شما با تأکید به سند راهبردی و سیاست‌های ابلاغی حوزه هنری، شاهد تولید آثار فاخر هنری، ترویج فرهنگ و هنر انقلاب اسلامی و حمایت از هنرمندان متعهد و تربیت هنرمندان جوان و علاقه‌مند به انقلاب شکوهمندمان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، سیدشهاب‌الدین طباطبائی متولد اولین روز سال ۱۳۶۱ ایذه و دارای مدرک تحصیلی سطح ۳ حوزه علیمه قم و فوق لیسانس(سطح ۲) حقوق خصوصی موسسه امام رضا(ع) تهران است. وی علاوه بر گذراندن دروس حوزوی، شاعر و نویسنده، فیلمنامه نویس، نمایشنامه نویس، کارگردان، بازیگر تئاتر، سینما، تلویزیون، مینیاتوریست، طراح و نقاش، تهیه کننده و مجری طرح سینما بودن را نیز درکارنامه هنری خود دارد.

همچنین در سوابق مدیریتی وی مسئولیت فرهنگی و مجری برنامه‌های فرهنگی تبلیغی دانشگاه آزاد واحد مجلسی اصفهان و مجتمع فولاد مبارکه، امام جمعه موقت و مربی دوره‌های ضمن خدمت شهر سردشت خوزستان ۸۸-۸۷، مدیر و استاد حوزه علمیه امام صادق(ع) شهرستان باغملک خوزستان سال ۹۶-۹۲، امام جمعه شهرستان کوهرنگ ۹۶-۹۲،استاد دانشگاه های آزاد و پیام نور از سال ۹۶-۹۲ و فعالیت های اجرایی و مدیریتی دیگر دیده می شود.