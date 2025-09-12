  1. استانها
سرپرست جدید حوزه هنری خوزستان منصوب شد

اهواز - سرپرست جدید حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد و رییس سابق این حوزه در سمتی جدید به ستاد مرکزی رفت.

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای تحولات مدیریتی حوزه هنری انقلاب اسلامی، حجت‌الاسلام سید محمد هادی شفیعی با حکمی از سوی سعید لشگری، معاون راهبری استان‌های حوزه هنری کل کشور به عنوان سرپرست حوزه هنری استان خوزستان منصوب شد. همزمان، محمد شهباز گهروئی، رئیس سابق این حوزه، به عنوان دستیار معاون راهبردی حوزه هنری در سطح ملی منصوب شد تا تجربه استانی‌اش را در ستاد مرکزی به کار گیرد.

حجت‌الاسلام شفیعی با سابقه فعالیت‌های فرهنگی و هنری در سطح استانی، مسئولیت هدایت فعالیت‌های هنری انقلاب اسلامی در خوزستان را بر عهده گرفته و انتظار می‌رود بر پرورش استعدادهای نوخاسته و اجرای برنامه‌های مؤثر فرهنگی تمرکز کند.

