منزل شهید حججی به اینترنت فیبرنوری تجهیز شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرکت مخابرات ایران اعلام کرد: در راستای اجرای طرح عید تا عید مهرگان و با هدف تجلیل از مقام شامخ شهدا و خانواده ایشان، به همت مخابرات منطقه اصفهان منزل شهید حججی به عنوان اولین منزل مسکونی در شهرستان نجف آباد به شبکه اینترنت خانگی فیبر نوری (FTTH) تجهیز شد.

طرح عید تا عید مهرگان به صورت کشوری و در بازه زمانی عید غدیر تا عید نوروز در نظر گرفته شده و به موجب آن متقاضیان تلفن ثابت، ADSL؛ VDSL و تانوما (فیبر نوری منازل و مشاغل) می توانند در عرض کمتر از یک روز از سرویس مورد نظر خود بهره مند شوند.