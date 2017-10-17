به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین شیرازی مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه با حضور در ستاد نداجا طی سخنانی در جمع کارکنان نیروی دریایی ارتش، ارتقاء سطح معنویت، اخلاق و آشنا ساختن کارکنان با احکام شرعی را از جمله وظایف سازمان عقیدتی سیاسی ارتش برشمرد و گفت: ملّت ایران و نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با قدرت اتصال به خداوند و تکیه بر معنویت، مانع از رسیدن دشمنان به اهداف پلیدشان شده‌اند و همین باعث شده که آمریکا ۴۰ سال است می‌خواهد ما نباشیم اما نمی‌تواند. ۱۳۰۰ سال است دشمنان می‌خواهند نام حسین بن علی (ع) نباشد اما روز به روز زنده‌تر می‌شود؛ این یعنی قدرت خداوند.

حجت الاسلام شیرازی با بیان اینکه اگر همه قدرت‌ها دست به دست هم بدهند نمی‌توانند با ما مبارزه کنند، افزود: ما در دوران جنگ هشت ساله از نظر تجهیزات نظامی وضعمان با دشمن قابل مقایسه نبود، تمام دنیای استکبار پشت سر صدام قرار گرفته بود و هر ابزاری اعم از دریایی، هوایی و زمینی در اختیارش بود به ویژه از سال ۶۱ به بعد که روابط آمریکایی‌ها با دولت صدام پررنگ‌تر شد، تمام امکانات را در اختیارش قرار می‌دادند اما در مقابل به گونه‌ای ما تحریم بودیم که حتی تهیه سیم خاردار هم برایمان دشوار بود.

وی تصریح کرد: با این شرایط در همان روزهای آغازین جنگ تحمیلی، نیروی دریایی ارتش توانست صدام را سر جای خود بنشاند و اجازه نداد نیروی دریایی رژیم بعث شکل بگیرد. تمام این توفیقات ناشی از قدرت خداوند بود. در عملیات خیبر هم هوانیروز ارتش حماسه‌ها آفرید و با توجه به اجرای عملیات در اطراف هور و مسدود بودن راه‌ها، ده‌ها هلیکوپتر هوانیروز ارتش تحت سخت‌ترین شرایط پروازی در شب نیروها را جابجا کردند. تمام این‌ها به این اعتقاد بر می‌گردد که خداوند همه کاره است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در نیروی قدس سپاه در ادامه با بیان اینکه دینداری بدون پیروی از ولایت بی معنی است، خاطرنشان کرد: ترامپ و ارتش آمریکا نمی‌دانند دست در دست امام حسین (ع) گذاشتن یعنی چه؟ چون دین، خدا، قیامت و ولایت را نفهمیده‌اند بنابر این هرچه هم عربده کشی کنند و جنگ راه بیندازند فایده ندارد چون ملّتی که وصل به ولایت باشد، متصل به خداوند است. امروز همه ما باید زیر چتر ولایت فقیه سینه بزنیم.

حجت الاسلام شیرازی در پایان دشمن شناسی را یکی دیگر از وظایف عقیدتی سیاسی مطرح کرد و گفت: باید دشمن و طرحش را بشناسیم و به تناسب خودمان را برای مقابله با او آماده کنیم چرا که اگر ضعف داشته باشیم در زمینه دشمن شناسی، نمی‌دانیم سر لوله تفنگ را به سمت چه کسی بگیریم.